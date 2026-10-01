سعودی عرب کے یمن کے کئی صوبوں میں مواصلاتی نظام اور شہری علاقوں پر فضائی حملے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے یمن پر اپنے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اس ملک کے کئی صوبوں میں مواصلاتی نظام اور شہری اہداف پر نئے حملے کیے ہیں۔
یمن کی مسلح افواج کے سرکاری ترجمان یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے کئی صوبوں میں اپنے فضائی حملے جاری رکھتے ہوئے صوبوں مأرب، صعدہ، الحدیدہ، تعز اور عمران میں شہری مواصلاتی نظام اور غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی جنگی طیاروں نے 51 فضائی اور میزائل حملے کیے۔ یہ حملے خمیس مشیط کے اڈے سے اڑنے والے ایف-15 جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے، جبکہ میزائل حملے نجران اور جیزان سے کیے گئے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا کہ یمن کے خلاف حالیہ حملوں میں شدت آنے کے بعد سے سعودی عرب کے مجموعی فضائی اور میزائل حملوں کی تعداد 1209 ہو گئی ہے۔
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