امریکی انخلا کے بعد کردستان عراق میں فضائی دفاع کے خلا کا خدشہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بغداد کی جانب سے عراق میں خودمختاری کے دن اور امریکی اتحاد کے فوجی مشن کے خاتمے کے اعلان کا خیرمقدم کیے جانے کے باوجود کردستان کے علاقے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ عراق کی حکومت کی جانب سے انخلا کے لیے مقرر کی گئی آخری تاریخیں بھی ان خدشات کو کم نہیں کر سکیں۔
لبنان کے اخبار «الاخبار» کی رپورٹ کے مطابق، اربیل کا خیال ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا سے فضائی دفاع میں خلا پیدا ہو سکتا ہے اور علاقائی کشیدگی کے اثرات کے مقابلے میں کردستان عراق کی کمزوری بڑھ سکتی ہے۔
کردستان کے وزیراعظم مسرور بارزانی نے اخبار «فائننشل ٹائمز» میں کردوں کے خدشات کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ کو درست نہیں قرار دیا، تاہم ان کا یہ بیان بھی کردوں کی گہری تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔
اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی اور امریکی اتحاد کے دستے ایسے وقت میں کردستان سے نکل رہے ہیں جب اس علاقے کو ایک ہزار سے زائد میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا ہو چکا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کردستان کو ایسے وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینا، جب اس کے تحفظ کے لیے کوئی دفاعی نظام موجود نہیں، تشویش کا باعث ہے اور عراق کے وفاقی نظام کی بنیادوں کے لیے خطرہ ہے۔
اربیل کو فضائی دفاع کے خلا پر تشویش
کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ شروان دوبردانی نے اخبار «الاخبار» سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کردستان عراق کا ناقابلِ جدا حصہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے فضائی دفاع کا نظام موجود ہونا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل کردستان میں تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد عراق کے اس وقت کے وزیراعظم نے ایک وفد کردستان بھیجا تھا تاکہ تیل کے ذخائر کے اندر فضائی دفاعی نظام نصب کرنے اور انہیں تخریبی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے پر اتفاق کیا جا سکے۔
دوبردانی کے مطابق عراق سے امریکی اتحاد کے فوجیوں کا انخلا ایک خودمختارانہ فیصلہ ہے اور ہم اسے ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ آگے بڑے چیلنجز موجود ہیں۔ ان میں داعش کے عناصر کی سرگرمیوں کا خطرہ، اگرچہ ان کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے، دہشت گرد گروہوں کی دراندازی اور کردستان کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کی ضرورت شامل ہے۔
بغداد کے پاس اب بھی کافی فضائی دفاعی نظام نہیں
اسی حوالے سے کرد سیاست دان یاسین عزیز کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع کا مسئلہ اس وقت سب سے اہم معاملہ ہے۔
انہوں نے اخبار «الاخبار» سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراقی وفاقی حکومت کو جو فضائی دفاعی نظام فراہم کرنا چاہیے تھا، اس کی عدم موجودگی نے ان خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بغداد اس وقت بھی اپنے لیے ایسے نظام فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
ان کے مطابق بغداد فرانس، جرمنی اور جنوبی کوریا جیسے ممالک سے ان نظاموں کی فراہمی کے لیے مذاکرات اور معاہدے کر رہا ہے، لیکن اس عمل میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ کردستان اور عراق اتنے طویل عرصے تک اپنے فضائی حدود کو کسی بھی حملے کے مقابلے میں بے دفاع نہیں چھوڑ سکتے۔
کردستان کو علاقائی طاقتوں کی کشمکش کا میدان بننے کا خدشہ
دہوک یونیورسٹی کے سیاسیات کے استاد سامی ریکانی کا کہنا ہے کہ کردوں کی تشویش صرف براہِ راست فوجی خطرات تک محدود نہیں بلکہ اس سے کردوں کے سیاسی وجود کو بھی مجموعی طور پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
انہوں نے اخبار «الاخبار» سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ اور عدم جنگ کی کیفیت سے متاثر ہے۔ یہ صورتحال مختلف بہانوں کے تحت ایران کے قریب سمجھے جانے والے گروہوں کی سرگرمیوں کا باعث بن سکتی ہے یا ان گروہوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے داعش اور سنی مسلح گروہوں کو علاقائی حمایت کے ساتھ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ریکانی کے مطابق ایسے گروہوں کو بعد میں کردستان کے علاقے، خاص طور پر متنازع علاقوں میں، استعمال کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی موجودگی ختم ہونے سے بغداد میں ان فریقوں کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا جو کردستان کے مالی، سکیورٹی اور قانونی اختیارات محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تیل، تنخواہوں اور انتظامی حدود سے متعلق مذاکرات میں کردستان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔
اس استاد کے مطابق امریکی حمایت کے بغیر کردستان علاقائی طاقتوں کے درمیان حساب چکتا کرنے کا میدان بن سکتا ہے۔
سلیمانیہ میں تشویش کم، لیکن اب بھی برقرار
اربیل کے مقابلے میں سلیمانیہ میں صورتحال کو نسبتاً متوازن انداز میں دیکھا جا رہا ہے، تاہم یہاں بھی تشویش موجود ہے۔
کردستان پیٹریاٹک یونین کے رہنما گوران فتحی نے اخبار «الاخبار» سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خودمختاری اور بیرونی مداخلت سے نجات ایک بنیادی مسئلہ ہے اور ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ فوری سوال امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد کی صورتحال کا ہے۔ اس وقت عراق میں پیچیدہ سکیورٹی مسائل کے حوالے سے حقیقی خدشات موجود ہیں اور ان مسائل کا مکمل اور فوری خاتمہ مشکل ہے۔
انہوں نے مزید وقت دینے اور آئندہ رابطہ کاری کے اقدامات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خودمختاری کے تصور کو مضبوط بنانے، عراق کی سرزمین کو کسی بھی بیرونی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے بغداد کے اقدامات اور عراقی سکیورٹی اداروں اور پیشمرگہ فورسز پر انحصار کی حمایت کرتے ہیں۔
2011 کے تجربے اور داعش کے ظہور کا سایہ
ایسا لگتا ہے کہ کردوں کے ذہن میں 2011 میں امریکی فوجیوں کے انخلا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات، بالخصوص 2014 میں داعش کے ظہور کا تجربہ موجود ہے۔
اگرچہ موجودہ اعداد و شمار اور جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد گروہ اب وسیع علاقے پر قبضہ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تاہم ان کے خفیہ عناصر انبار، نینویٰ، تکریت، دیالیٰ اور اربیل کے اطراف کے علاقوں میں اب بھی ایک پوشیدہ خطرہ ہیں۔ یہ عناصر معلوماتی خلا اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔
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