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عراقچی کا برطانوی وزیراعظم کے بے بنیاد الزامات پر ردعمل

1 اکتوبر 2026 - 16:19
News ID: 1872573
عراقچی کا برطانوی وزیراعظم کے بے بنیاد الزامات پر ردعمل

وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فیئر فورڈ ایئربیس کے واقعے میں ایران کے ملوث ہونے سے متعلق برطانوی وزیراعظم کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لندن ’’مجرم کو غلط جگہ تلاش کر رہا ہے‘‘۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فیئرفورڈ ایئربیس (RAF Fairford) کے واقعے میں ایران کے ممکنہ کردار کے بارے میں برطانوی وزیراعظم کے بیان پر سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا:

برطانوی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیئر فورڈ ایئربیس کے واقعے میں ایران کا کردار ہے۔

میں بھی ایران کے اس مؤقف کی تصدیق کر سکتا ہوں؛ جن لوگوں کو آپ کے بقول دہشت گرد اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے کام کرنے والے افراد قرار دیا گیا، انہیں رہا کر دینا ہی سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ آپ مجرم کو غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔

برطانوی وزیراعظم نے اس سے قبل کہا تھا کہ فیئر فورڈ ایئربیس کے اطراف پیش آنے والے واقعے میں ایران کے کردار کے ’’مضبوط شواہد‘‘ موجود ہیں۔ اس معاملے میں پانچ برطانوی شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات تاحال جاری ہیں۔ ایران نے اس واقعے میں کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔

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