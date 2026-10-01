واشنگٹن پوسٹ: ریپبلکنز کی شکست کی صورت میں ٹرمپ ’عبوری دور کے صدر‘ بن جائیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس سینیٹ اور ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ٹرمپ عملی طور پر ’عبوری دور کے صدر‘ بن جائیں گے۔
امریکی اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا طرزِ عمل اور ریپبلکن پارٹی کی بھاری شکستیں، ریپبلکن پارٹی کے اندر موجود عوام پسند دھڑے اور مرکزی دھارے کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دیں گی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی ٹرمپ حکومت اور اس کے تجارتی معاملات کی تحقیقات کے لیے اپنے نگرانی کے اختیارات اور گواہوں کو طلب کرنے کا اختیار استعمال کرے گی۔
واشنگٹن پوسٹ نے خبردار کیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی کی صورت میں ٹرمپ وسط مدتی انتخابات کے نتائج کو چیلنج کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی بے چینی پیدا ہوسکتی ہے جو جمہوریت کو غیر مستحکم کر دے۔
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