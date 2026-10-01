تحریک انصاف کا 4 اکتوبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ مارچ پہلے 27 ستمبر کو ہونا تھا، تاہم پارٹی نے اسے مؤخر کر کے 4 اکتوبر کی نئی تاریخ مقرر کی تھی۔
پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور منصوبے کے مطابق پارٹی کے کارکن خیبرپختونخوا سے وفاقی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوں گے۔
پارٹی اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے مختلف راستوں کا جائزہ بھی لے رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مرکزی قافلے کے خیبرپختونخوا کے جنوبی علاقوں سے روانہ ہونے کا امکان ہے۔ کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں سے مارچ شروع کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ حتمی فیصلہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔
خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی اپنے حالیہ بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ 4 اکتوبر کو مارچ ضرور ہوگا اور اس کی تاریخ میں تبدیلی کا مطلب پارٹی کی پسپائی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ مارچ پہلے خیبرپختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر واقع صوابی کی جانب جائے گا اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی جائے گی۔ آفریدی نے مزید کہا کہ مارچ ہر صورت میں ہوگا اور مظاہرین اپنے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔
دوسری جانب قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر نے بھی بدھ کے روز کہا کہ مارچ کو دوبارہ مؤخر کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور پارٹی 4 اکتوبر کا پروگرام طے شدہ منصوبے کے مطابق منعقد کرے گی۔
یہ مارچ ابتدائی طور پر 27 ستمبر کو ہونا تھا، تاہم تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اسے مؤخر کرتے ہوئے 4 اکتوبر (12 میزان) کو نئی تاریخ مقرر کی تھی۔ سہیل آفریدی نے اس فیصلے کی وجہ سیاسی تیاریوں کا جاری رہنا اور موجودہ حالات قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ مارچ مؤخر کرنے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔
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