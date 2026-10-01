  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. امریکہ

امریکا کے دہشت گرد وزیر جنگ کی ایران کے خلاف بڑھکیں

1 اکتوبر 2026 - 09:04
News ID: 1872334
امریکا کے دہشت گرد وزیر جنگ کی ایران کے خلاف بڑھکیں

امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگست نے ایران کے خلاف بیانات دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن نے ایران کی فوجی اور دفاعی صلاحیت کے اہم حصوں کو تباہ کر دیا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی وزیر جنگ نے امریکی حکام کے مسلسل بیانات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکا نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، فضائی دفاعی نظام اور دفاعی صنعتی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔

امریکی وزیر جنگ کے یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں اور خلیج فارس کی صورتحال کے حوالے سے مختلف دعوے اور بیانات سامنے آ رہے ہیں۔

 ہیگست کے بیانات دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعوؤں کی تکرار ہیں جن میں ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کو کامیاب قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ دعوے خلیج فارس میں موجود صورتحال اور آبنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری بیڑے کی موجودگی سے متعلق حقائق سے متصادم ہیں۔

 میڈیا امریکی وزیر جنگ کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف اپنے مؤقف کو دہرا رہا ہے، جبکہ امریکی بحری جہاز آبنائے ہرمز کے قریب آنے سے گریز کر رہے ہیں۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha