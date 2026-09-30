ایرانی سابق سفیر: نیتن یاہو اور ٹرمپ اپنے مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مجتبیٰ امانی نے سید حسن نصراللہ کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر لبنان کی صورتحال کے جائزے کے لیے منعقدہ ایک نشست میں کہا کہ اسرائیل نے مسلسل حملوں کے باوجود لبنان میں اپنے توسیع پسندانہ مقاصد حاصل نہیں کیے۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیل طویل عرصے سے لبنان کے مختلف طوائف کے درمیان اختلافات پیدا کرنے اور شیعہ، سنی اور مسیحی گروہوں کے درمیان اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ان کے مطابق، اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی لبنان سے متعلق پالیسی تبدیل ہوئی اور ایران نے لبنان اور بالخصوص شیعہ آبادی کی حمایت پر توجہ دی۔
امانی نے کہا کہ اسرائیل نے مزاحمتی رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بنا کر یہ تصور کیا کہ ان کی ہلاکت سے مزاحمت ختم کی جاسکتی ہے، لیکن 2000 اور 2006 کی جنگوں کے بعد اسے اندازہ ہوگیا کہ حزب اللہ کو ختم کرنا آسان نہیں۔
انہوں نے لبنان میں پیجر دھماکوں کو اسرائیل کا جنگی جرم قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے ذریعے بھی اسرائیل اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کرسکا۔
سابق ایرانی سفیر نے سید حسن نصراللہ کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لبنان کے دفاع اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت کو ترجیح دی۔ ان کے مطابق، مزاحمتی رہنماؤں کے مسلسل قتل کے باوجود اسرائیل اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوا۔
امانی نے کہا کہ حزب اللہ نے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگ کے بعد اپنے فیصلے کے تحت اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ ان کے مطابق، اسرائیل بیروت اور ضاحیہ کے خلاف نئی صورتحال پیدا کرنا چاہتا تھا، تاہم ایران نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دشمنوں نے ایران اور مزاحمت کے خلاف جنگ اس امید پر شروع کی تھی کہ انہیں جلد فتح حاصل ہوجائے گی، لیکن ان کے بقول نہ نیتن یاہو اپنے مقاصد حاصل کرسکے اور نہ ٹرمپ۔ امانی نے کہا کہ دونوں جنگ کے معاملے میں ایک طرح کے تعطل کا شکار ہیں اور مزید اقدامات سے بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔
امانی نے کہا کہ مزاحمت کو بے رحمانہ کارروائیوں کا سامنا ہے، تاہم ان کے بقول دشمن اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مزید اقدامات کے باوجود وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کرسکیں گے۔
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