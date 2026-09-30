ایران اور امریکا اسلام آباد مفاہمت پر واپس آئیں گے:چین

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے بدھ کے روز پریس کانفرنس میں کہا کہ چین اختلافات کے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کی حمایت کرتا ہے اور امید ہے کہ ایران اور امریکا امن کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی طرف واپس آئیں گے اور جلد از جلد مذاکرات بحال کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ چین نے تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہمیشہ کشیدگی روکنے اور امن کے فروغ پر زور دیا ہے اور مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس میں جلد از جلد امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔
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