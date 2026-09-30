ہندی طلبہ کی نمایندہ ولی فقیہ سے ملاقات، زندگی اور گاندھی کے افکار پر گفتگو

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نشست میں حکیم الٰہی نے طلبہ سے زندگی کے مقصد اور انسان ہونے کے ساتھ عائد ہونے والی ذمہ داریوں پر گفتگو کی اور انہیں ان موضوعات پر غور و فکر کی دعوت دی۔
انہوں نے مہاتما گاندھی کی زندگی، ان کے افکار اور سیاسی و سماجی جدوجہد کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔
طلبہ نے تعلیمی، فلسفیانہ اور سماجی موضوعات سے متعلق مختلف سوالات کیے، جن کے حکیم الٰہی نے جوابات دیے اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔
اس نشست کو طلبہ، اساتذہ اور ایرانی ثقافتی مشیر کے درمیان فکری اور تعلیمی تبادلے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسکول کے وفد نے بھی اس ملاقات کو مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے طلبہ کو کلاس روم سے باہر فلسفیانہ اور سماجی مسائل پر گفتگو کا موقع ملا۔
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