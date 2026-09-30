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سپاہ پاسداران کا خط امریکی عوام کے نام

امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کا خط 20 ملین مرتبہ دیکھا گیا

30 ستمبر 2026 - 19:24
News ID: 1872217
امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کا خط 20 ملین مرتبہ دیکھا گیا

امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کے خط نے ملکی اور غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 10 ہزار سے زیادہ مواد شیئر ہونے کے ساتھ مجموعی طور پر 20 ملین سے زیادہ بار دیکھے جانے کا ریکارڈ بنایا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کے خط نے ملکی اور غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 10 ہزار سے زیادہ مواد شیئر ہونے کے ساتھ مجموعی طور پر 20 ملین سے زیادہ بار دیکھے جانے کا ریکارڈ بنایا۔

فارس کے سیاسی رپورٹر کے مطابق، سپاہ پاسداران کے امریکی عوام کے نام خط نے ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 8360 مواد شیئر ہونے کے ساتھ ساتھ 1.5 کروڑ 7.7 لاکھ بار دیکھے جانے کا ریکارڈ بنایا، جبکہ غیر ملکی پلیٹ فارمز پر ایک ہزار 1660 مواد شیئر ہونے کے ساتھ 48889000 بار دیکھا گیا۔

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