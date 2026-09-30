امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کا خط 20 ملین مرتبہ دیکھا گیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || امریکی عوام کے نام سپاہ پاسداران کے خط نے ملکی اور غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 10 ہزار سے زیادہ مواد شیئر ہونے کے ساتھ مجموعی طور پر 20 ملین سے زیادہ بار دیکھے جانے کا ریکارڈ بنایا۔
فارس کے سیاسی رپورٹر کے مطابق، سپاہ پاسداران کے امریکی عوام کے نام خط نے ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 8360 مواد شیئر ہونے کے ساتھ ساتھ 1.5 کروڑ 7.7 لاکھ بار دیکھے جانے کا ریکارڈ بنایا، جبکہ غیر ملکی پلیٹ فارمز پر ایک ہزار 1660 مواد شیئر ہونے کے ساتھ 48889000 بار دیکھا گیا۔
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