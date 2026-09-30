فلائی دبئی کے طیارے کے حادثے کے بعد صیہونی ریاست کا اماراتی پروازیں روکنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی ریاست کی وزیر ٹرانسپورٹ میری ریگو نے بنیامین نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ صیہونی ریاست کی فضائی کمپنیوں، جن میں ’’ال عال‘‘، ’’اسرائیر‘‘ اور ’’ارکیا‘‘ شامل ہیں، کو فضائی سفر کے لیے ترجیح دی جائے کیونکہ ان کمپنیوں کے طیارے صیہونی ریاست کی سکیورٹی جانچ سے گزرتے ہیں۔
اس سے قبل ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سکیورٹی خدشات کے باعث صیہونی فضائی کمپنیوں کی دبئی کے لیے پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔
فلائی دبئی نے آج صبح ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مقبوضہ فلسطین کے بن گوریون ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے والی اس کی ایک پرواز کو دورانِ پرواز ایک واقعہ پیش آیا۔
کمپنی نے اعلان کیا کہ طیارہ بالآخر سعودی عرب کے تبوک ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا اور تمام مسافر محفوظ ہیں۔
شائع ہونے والی خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پرواز کے معاون پائلٹ نے طیارے کو زمین سے ٹکرانے اور تمام مسافروں سمیت اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔
شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق، دورانِ پرواز اس واقعے کے دوران معاون پائلٹ نے کئی مرتبہ طیارے کے کپتان پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے بعد مسافروں اور عملے نے کاک پٹ میں داخل ہو کر اسے قابو کر لیا۔
صیہونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس واقعے کے ’’دہشت گردانہ‘‘ ہونے کے امکان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
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