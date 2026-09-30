مصر نے نہر سویز کی آمدنی سے تقریباً 20 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا: السیسی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ خطے میں جاری عدم استحکام کے حالات میں مصر نے گزشتہ چند برسوں کے دوران نہر سویز کی آمدنی سے تقریباً 20 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایتھوپیا کے النهضہ ڈیم کی تعمیر ان واقعات کے بعد شروع ہوئی جن کا مصر نے 2011 سے 2013 کے درمیان سامنا کیا، اور ان حالات کے نتیجے میں مصر کی معیشت سکڑ گئی۔
السیسی نے کہا کہ مصر کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع متعدد اور مختلف ہیں اور ان میں سے بعض اقدامات سوشل میڈیا کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔
مصر کے صدر نے مختلف سرکاری ذرائع اور صلاحیتوں کو ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک کے وسائل اور صلاحیتوں کا تحفظ کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی طاقت سرکاری اداروں اور عوام کی آگاہی پر منحصر ہے اور حکام کو زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہئیں۔
انہوں نے اندرونی اتحاد برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ مصر کا تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے اور داخلی یکجہتی برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔
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