ایران اور روس کے درمیان عدالتی تعاون بڑھانے پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے اٹارنی جنرل حجۃ الاسلام والمسلمین موحدی آزاد نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اٹارنی جنرلز کے اجلاس میں شرکت کے لیے روس کے دورے کے دوران روس کی سپریم کورٹ کے سربراہ ایگور کراسنوف سے ملاقات اور گفتگو کی۔
موحدی آزاد نے اس ملاقات میں حالیہ مسلط کردہ جنگ کے دوران روسی حکومت اور عوام، بالخصوص ماسکو کی اعلیٰ سیاسی اور عدالتی شخصیات کی جانب سے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے عوامی حقوق کے تحفظ کے مقصد سے عدالتی کارروائی اور عدالتوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے شعبے میں تجربات کے تبادلے کے لیے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔
ملاقات میں دونوں فریقوں نے ایران اور روس کے درمیان عدالتی تعاون کو فروغ دینے اور وسعت دینے پر زور دیا۔
کراسنوف نے بھی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات اور ایران و روس کے صدور کی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قانونی امور سے متعلق مشاورت دونوں ملکوں کے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔
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