نبیہ بری: اسرائیل لبنان میں جنگ بندی کی پاسداری نہیں کر رہا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے امریکی کانگریس کے دو ارکان سے ملاقات میں کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدوں کی اسرائیل کی جانب سے پاسداری نہ کرنا لبنان میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے امریکا سے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے اسرائیل کے مسلسل حملوں اور لبنان کے دیہات اور بنیادی ڈھانچے کی بڑے پیمانے پر تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے خلاف جنگ روکنے کے معاہدے پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے کیے گئے معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری نہ کرنا ہے۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید کہا کہ امریکی حکومت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ واحد فریق ہیں جو اسرائیل پر لبنان کے خلاف جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ جنگ کا جاری رہنا لبنان کی حکومت کو مضبوط بنانے اور ملک کے مختلف اداروں کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔
بری نے مزید کہا کہ وہ لبنانی فوج کی حمایت کے لیے فراہم کی جانے والی امداد کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج، جسے یونیفل کہا جاتا ہے، کے مشن کے جاری رہنے کے حوالے سے کہا کہ ان فورسز کے مشن میں توسیع نہ ہونے سے روکنے کے لیے ابھی بھی وقت موجود ہے۔
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