روس نے نیٹو کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آئرلینڈ میں روسی سفارتخانے نے شمالی بحر اوقیانوس معاہدہ تنظیم (نیٹو) کو خبردار کیا ہے کہ کالینن گراڈ کی کسی بھی قسم کی ناکہ بندی کی صورت میں روس ہر ممکن ذریعے حتیٰ کہ جوہری ہتھیاروں کا بھی استعمال کرے گا۔
روسی سفارتخانے نے بدھ کی صبح ایک بیان میں کہا: ’’ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ نیٹو کالینن گراڈ کے خلاف فضائی اور بحری ناکہ بندی کی تیاری کر رہا ہے۔‘‘
خبر رساں ادارے تاس نے اس بیان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ روس کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے؛ یورپ کے غیر ذمہ دار اور دوراندیشی سے عاری سیاسی حلقے ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا: ’’انہیں غلطی نہیں کرنی چاہیے؛ اگر نیٹو کے ممالک کالینن گراڈ کو روس کے دیگر علاقوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو روس اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنے تمام اسلحہ خانے، بشمول جوہری ہتھیاروں، کے استعمال کے لیے تیار ہے۔‘‘
بیان میں کہا گیا ہے: ’’ایسی صورت حال میں مسلح تصادم کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا اور امکان ہے کہ روس نیٹو کے رکن ممالک میں ان فیصلہ ساز مراکز کے خلاف پیشگی حملے کرے گا جو تنازع کے ابتدائی مراحل میں شامل ہوں گے۔‘‘
اس سے قبل برسلز میں روسی سفارتخانے نے بھی خبردار کیا تھا کہ نیٹو کے رکن ممالک کی جانب سے کالینن گراڈ کی ناکہ بندی کی کوئی بھی کوشش روس کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ پیدا کرے گی۔
آپ کا تبصرہ