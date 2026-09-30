عمار حکیم: پابندیوں کے مقابلے میں ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی حکمت ملی تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے عراقیہ نیوز چینل سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ عراق تمام فریقوں کے ساتھ روابط اور علاقائی محوروں میں شامل نہ ہونے پر یقین رکھتا ہے اور حالیہ واقعات کے بعد ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی (واع) کے مطابق، حکیم نے مزید کہا کہ مصر عرب ممالک کا بڑا بھائی ہے اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ مسلسل رابطہ جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق حالیہ واقعات کے باعث اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
حکیم نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے اپنے سفیروں کو عراق سے واپس نہیں بلایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق کو خاص حالات کا سامنا ہے اور ہم ایرانی حکام کے بعض مؤقف کو سمجھتے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کے بڑے اثرات مرتب ہوئے اور ہم پابندیوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عراقی عوام ان پابندیوں سے محفوظ رہیں۔
حکیم نے کہا کہ عراقی عوام نے گزشتہ دہائیوں کے دوران پابندیوں کا تلخ ذائقہ چکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عراق نجف اشرف ایئرپورٹ کے لیے ایران کے ساتھ لین دین کی غرض سے امریکی استثنا حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکا کے ساتھ مفاہمت نے عراق کو زائرین کے لیے سہولتیں حاصل کرنے کا موقع دیا۔
پروازوں پر پابندی کے بارے میں حکیم نے کہا کہ ہم عراقی حکومت اور ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پروازوں کی پابندی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کی۔ عراق اور ایران کے درمیان تعلقات منفرد ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ بعض اندرونی فریقوں کے طرز عمل کے باعث عراق کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔
عراق کی حکمت ملی تحریک کے سربراہ نے مزید کہا کہ بعض فیصلے عراقی عوام کو پابندیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔
حکیم نے زور دیا کہ عراق کو موصول ہونے والے امریکی پیغامات پروازوں کی پابندی پر عمل نہ کرنے کے ممکنہ نتائج کی شدت کے حوالے سے بالکل واضح اور صریح تھے۔
انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے تحفظ کے تقاضوں اور عوامی رائے کے جذبات کو مدنظر رکھنے کے درمیان توازن قائم کرتے ہیں۔
عراق میں بین الاقوامی اتحاد کے بارے میں حکیم نے کہا کہ 84 ممالک اس بین الاقوامی اتحاد کے رکن تھے جنہوں نے داعش کے خاتمے کے لیے عراق کی مدد کی۔ بین الاقوامی اتحاد نے داعش کے خلاف جنگ میں عراق کو بڑی مدد فراہم کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی اتحاد میں شریک ممالک نے عالمی اداروں میں عراق کی حمایت کی۔
حکیم نے زور دیا کہ یومِ خودمختاری اور بین الاقوامی اتحاد کی سرگرمیوں کا خاتمہ عراق کی بہتری اور بحالی کا پیغام ہے۔
انہوں نے عراق کی مدد کے لیے بین الاقوامی اتحاد کی جانب سے کی جانے والی وسیع کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی سیاسی تحریک پر عراقی شراکت داروں کو اعتماد دلانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور باہمی رابطہ و مفاہمت دیگر شراکت داروں کے خدشات دور کر سکتی ہے۔
حکیم نے زور دیا کہ ملک کا انتظام حقیقی شراکت داری کے ذریعے ہونا چاہیے۔
عراق کے اندرونی سیاسی معاملات کے بارے میں حکیم نے کہا کہ 2013 سے جاری اختلافات وفاقی عدالت سے متعلق قانون کی منظوری میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ رابطہ فریم ورک 14 سیاسی دھڑوں پر مشتمل ہے۔ رابطہ فریم ورک کے بیانات صرف ان معاملات کی عکاسی کرتے ہیں جن پر اتفاق کیا گیا ہو۔
حکیم نے کہا کہ رابطہ فریم ورک سب سے بڑے سیاسی دھڑے کے اندر موجود تمام قوتوں کا نمائندہ نہیں ہے۔ رابطہ فریم ورک منظم ہے اور وہ اپنی مختلف قوتوں کے درمیان اختلافات کو سنبھالنے میں کامیاب رہا ہے۔
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