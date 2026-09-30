حشد الشعبی نے دہشت گردی کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کرلیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی حشد الشعبی نے صوبہ الانبار میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں دو مطلوب افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔
حشد الشعبی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبہ الانبار میں حشد الشعبی کی کمان کے ماتحت 57 ویں بریگیڈ کی تیسری بٹالین کی انٹیلی جنس فورسز نے اپنے ذمہ داری کے علاقے میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران عدالتی احکامات کی بنیاد پر متعدد مطلوب افراد کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تلاشی اور سرچ آپریشن کیا۔
بیان کے مطابق، اس کارروائی کے دوران دو مطلوب افراد کو گرفتار کیا گیا، جن پر انسدادِ دہشت گردی قانون کی دفعہ 4 سے متعلق مقدمات میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ان افراد کے وارنٹِ گرفتاری الکرخ کی عدالت نے جاری کیے تھے۔
حشد الشعبی نے کہا کہ اس کے اہلکار اپنے ذمہ داری کے علاقوں میں سکیورٹی مشنز جاری رکھے ہوئے ہیں اور عدالتی اداروں کو مطلوب افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائی کرتے ہوئے سکیورٹی اور استحکام کے فروغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
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