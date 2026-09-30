ابوظبی میں نیتن یاہو؛ امارات کی سعودی عرب کو صیہونی اتحاد میں لانے کی کوشش

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا دو روز قبل ابوظبی کا دورہ کوئی زیادہ حیران کن واقعہ نہیں تھا۔ خود اس دورے سے زیادہ حیران کن اس کا وقت اور اس کے موضوعات تھے۔ یہ صیہونی حکومت کے کسی وزیر اعظم کا امارات کا پہلا دورہ نہیں ہے۔ نفتالی بینیٹ بھی چند سال قبل اس ملک کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم نیتن یاہو کا یہ امارات کا پہلا دورہ تھا۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، امارات کے صدر محمد بن زاید نے غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ کے دوران لیکوڈ پارٹی کے سربراہ کی میزبانی کے حوالے سے تحفظات کے باوجود بظاہر اس اقدام کے ذریعے وہ کردار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو یمن میں سعودی عرب کی جنگ کے بعد ان سے چھن گیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں بالآخر امارات کو یمن سے نکلنا پڑا۔
بن زاید جانتے ہیں کہ خلیج کی قیادت ان کے لیے سعودی عرب کے ماتحت مقام سے اور سعودی عرب کے راستے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے بظاہر انہوں نے یمن کے معاملے میں ریاض کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سعودی عرب پھنس چکا ہے اور تقریباً روزانہ ایسے حملوں کا نشانہ بنتا ہے جن میں اس کے دارالحکومت ریاض، بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع سعودی تیل کی حساس تنصیبات اور ملک کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔
یہ حملے سعودی عرب کی جانب سے یمن پر عائد محاصرے کے ردعمل میں کیے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یمن کے صوبوں پر سعودی عرب کے وسیع فضائی حملے بھی اس صورتحال میں شامل ہو گئے ہیں۔
نیتن یاہو کی متعدد عرب ممالک کے نمائندوں سے ملاقات
امارات کے صدر نے صرف دوطرفہ ملاقات میں نیتن یاہو کی میزبانی نہیں کی بلکہ ایک اجلاس کی میزبانی بھی کی جس میں سعودی عرب، قطر، اردن، مراکش اور لیبیا کے نمائندے موجود تھے۔
یہ اجلاس سعودی عرب کی جانب سے یمن کی جنگ میں صیہونی حکومت سے مدد طلب کیے جانے کے بعد منعقد ہوا۔ عبرانی میڈیا نے بھی اس معاملے کی رپورٹ دی ہے۔
انہی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، ان ممالک کے نمائندوں نے نیتن یاہو سے سنا کہ وہ سعودی عرب کو فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایران کے خلاف جنگ کے دوران امارات کی مدد کی گئی تھی۔
لیکن سوال یہ ہے کہ صیہونی حکومت کے چند فضائی دفاعی نظام ایسے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے کیا نیا اضافہ کر سکتے ہیں جو پہلے ہی اسی نوعیت کے نظام سے لیس ہے اور فرانس و یونان نے بھی اس کی سرزمین پر اپنے دیگر نظام نصب کر رکھے ہیں؟ سعودی عرب کو دفاعی شعبے میں امریکا، اٹلی اور ممکنہ طور پر دیگر ممالک کی مدد بھی حاصل ہے۔
امارات کا کھیل؛ فوجی سے زیادہ سیاسی
حقیقت یہ ہے کہ معاملہ امارات کے ایک مکمل کھیل سے متعلق ہے۔ یہ کھیل فوجی سے زیادہ سیاسی نوعیت کا ہے اور ابوظبی سعودی عرب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔
ایران کے خلاف امریکا اور صیہونی حکومت کی جنگ، جس میں خلیج فارس کے عرب ممالک امریکا کی مدد کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کی یمن کے خلاف جنگ نے خلیجی ممالک کو دو راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے۔
پہلا راستہ تہران اور صنعاء کے ساتھ کسی معاہدے کی طرف بڑھنا اور بحران ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ ممالک اپنے ایسے سکیورٹی ڈھانچے کے باعث، جو بنیادی طور پر واشنگٹن پر منحصر ہے، اس راستے کا انتخاب کرنے سے قاصر ہیں۔
دوسرا راستہ تل ابیب کے ساتھ ایک سکیورٹی اور سیاسی اتحاد میں پھنس جانا ہے۔ ایسا اتحاد جو خلیج فارس کے عرب ممالک میں حکمران نظاموں کی سلامتی کی ضمانت دے اور جس کی تشکیل کے لیے صیہونی حکومت اور یہ ممالک کئی برس سے کوشش کر رہے ہیں۔
کیا ریاض اسرائیل کے آپشن کو آزما رہا ہے؟
اگرچہ سعودی عرب کی نیتن یاہو کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ ملاقات کو اس بات کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا کہ ریاض صیہونی حکومت پر مکمل سکیورٹی انحصار کی طرف بڑھ رہا ہے، تاہم یہ ملاقات بلاشبہ سعودی عرب کی جانب سے اس طرح کے آپشن کو پرکھنے کی ایک کوشش ہے۔
آخرکار اس وقت ریاض کے لیے اہم بات حکمران نظام کو اپنی بالخصوص یمنی پیش قدمی کے جاری رہنے کے باعث بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہے، نہ کہ صرف سعودی عرب کو میزائلوں سے محفوظ رکھنا۔
کیونکہ اگر سعودی حکومت بدستور کمزور نظر آتی رہی اور اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے یمن کے بحران سے نکلنے میں ناکام رہی تو وہ اپنی اس ساکھ کا ایک حصہ بھی کھو دے گی جو پہلے ہی مکمل نہیں ہے۔
اگر یہ درست ہے کہ سعودی حکومت نے یمن کی جنگ کے لیے صیہونی حکومت سے مدد طلب کی ہے تو ریاض کا اس مقام تک پہنچنا اچانک نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے بتدریج مدد حاصل کرنے کی کوشش کی اور ابتدا میں امریکا، پھر ترکی اور پاکستان سے مدد طلب کی، جو مکہ اتحاد کے دائرے میں ریاض کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بات چیت بھی جاری رکھی اور یمن کی جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثوں کے ذریعے کوششیں کیں۔ حالات سازگار ہونے کی صورت میں یہ راستہ بحران سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
نیتن یاہو سعودی عرب کی کیا مدد کر سکتا ہے؟
لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو غزہ کی حمایت میں جنگ کے دوران یمنی مسلح فورسز کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہنے کے بعد اب سعودی عرب کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت یمنی فورسز نے بحیرہ احمر میں ایلات کی بندرگاہ کو بند کر دیا تھا اور پورے مقبوضہ فلسطین کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔
بہرحال، ایسے اشارے موجود ہیں جو سعودی عرب کی ان آپشنز کی طرف واپسی کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں محمد بن زاید آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ وہی آپشنز ہیں جن کی طرف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ دہائی کے وسط سے بڑھنا شروع کیا تھا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں، اگرچہ ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، جن میں ریاض اور ابوظبی کے درمیان نیتن یاہو کی ثالثی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ امارات کے نائب صدر منصور بن زاید کے سعودی عرب پہنچنے کے ساتھ ہی سامنے آیا۔
ابوظبی نے نیتن یاہو کا دورہ علانیہ کیوں کیا؟
اس دورے کی اہم علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ امارات نے اسے خفیہ نہیں رکھا۔ اگرچہ اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے ذریعے اس دورے کا علانیہ اعلان کیا گیا۔
یہاں ایک اور امکان بھی موجود ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ کہ ابوظبی صیہونی حکومت کے انتخابات میں نیتن یاہو کی حمایت کرنا چاہتا ہو، جو 27 اکتوبر کو ہونے والے ہیں۔
نیتن یاہو ایسے حالات میں ہیں کہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے خفیہ اور محتاط انداز میں نیویارک جاتے ہیں، جبکہ بیشتر موجود وفود نے ان کی تقریر سننے سے گریز کیا۔
اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت نیتن یاہو سے ملاقات سے گریز کرتے ہیں جب دونوں نیویارک کی ایک ہی عمارت میں موجود تھے۔
اس کے برعکس امارات کے صدر نے دن کی روشنی میں ابوظبی میں ان کی میزبانی کی تاکہ اس اقدام کا بالواسطہ پیغام یہ ہو کہ نام نہاد اعتدال پسند عرب ممالک صیہونی حکومت میں نام نہاد اعتدال پسند شخصیات کی موجودگی کے خواہاں نہیں ہیں۔
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