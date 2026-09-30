مقتدیٰ صدر نے یومِ موعود بریگیڈ تحلیل کر دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے شیعہ قومی دھارے کے رہنما سید مقتدیٰ صدر نے بدھ کے روز یومِ موعود بریگیڈ کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔
عراقی خبر رساں ایجنسی (واع) کے مطابق، صدر نے ایک بیان میں کہا: ’’ہم عراق کی آزادی اور امریکی افواج اور بین الاقوامی اتحاد کی موجودگی کے دور کے حتمی اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اور ابتدائی مجاہدین اور مزاحمت کے ساتھیوں کی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’ہم فوری طور پر یومِ موعود بریگیڈ کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور جیش الامام کو مؤسّسہ انصار امام مہدی (عج) میں تبدیل کریں گے۔‘‘
صدر نے امریکی فوج سے عراق کی سرزمین پر قبضے کے نتیجے میں ہونے والے تمام نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور تمام فریقوں سے کہا کہ اس سلسلے میں قانونی شکایات دائر کریں۔
انہوں نے امریکا اور پڑوسی ممالک کو عراق کے داخلی امور میں مداخلت کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات تعلقات منقطع ہونے اور باہمی ردعمل کا باعث بن سکتے ہیں، خصوصاً سیاسی اور اعتقادی معاملات میں، اور عراق کو علاقائی تنازعات میں گھسیٹ سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے امریکا بھی عراق کے ساتھ باہمی طور پر سفارتی رویہ اختیار کرے گا اور عراق، اس کی حکومت اور عوام کے ساتھ برتری کے رویے سے پیش نہیں آئے گا۔
صدر نے قبضے کے خاتمے کے تقاضوں کا ذکر کرتے ہوئے تین امور پیش کیے:
-
اسلحے کو ریاست کے ہاتھ میں محدود کرنا: اس مقصد کے لیے ایک علانیہ اور ماہرین کی جانب سے تیار کردہ منصوبہ نافذ کیا جائے، جس کے نتائج حقیقی، واضح اور عوام و مرجعیت کے لیے قابل قبول ہوں۔
-
سیاسی رہنماؤں کا فوری طور پر سیاست سے دستبردار ہونا: نئے چہروں کے لیے راستہ کھولا جائے تاکہ بدعنوانی کا خاتمہ اور اصلاحات کی راہ پر پیش رفت ممکن ہو۔
-
سکیورٹی فورسز کو مضبوط اور فعال کرنا: تمام شعبوں میں سکیورٹی فورسز کو مضبوط کیا جائے، خصوصاً سرحدی محافظ دستوں کو۔
آپ کا تبصرہ