دہلی میں مساجد پر حملوں کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج، متعدد ارکان پارلیمنٹ گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مساجد پر حملوں، انتخابی فہرستوں پر نظرثانی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے خلاف نئی دہلی میں ہونے والے احتجاج کے دوران بھارت کی پارلیمنٹ کے متعدد مسلم ارکان اور سماجی رہنماؤں و کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔
یہ احتجاج منگل کے روز نئی دہلی کے جنتر منتر چوک میں ’’کمیٹی فار مانیٹرنگ انڈین مسلمز‘‘ کی دعوت پر منعقد ہوا۔ گرفتار ہونے والے مسلم ارکان پارلیمنٹ میں ضیاء الرحمٰن برق، محب اللہ ندوی اور اقرا منور حسن شامل ہیں، جبکہ متعدد خواتین مظاہرین بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھیں۔
اسی دوران، انجمن تحفظ حقوق مدنی کے قومی سیکریٹری ندیم خان کو احتجاج شروع ہونے سے قبل صبح ساڑھے 9 بجے سے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ احتجاج میں جماعت اسلامی ہند کے متعدد ارکان، سول سوسائٹی کے کارکنوں، اساتذہ اور مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔
پولیس کے رویے اور احتجاج پر پابندیوں کے خلاف اعتراض
بھارتی پارلیمنٹ کی رکن اقرا منور حسن نے اقلیتوں سے متعلق مسائل پر حکومت کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو مساجد، دینی مدارس، قبرستانوں اور دیگر اداروں پر حملوں کے خلاف احتجاج کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔
ضیاء الرحمٰن برق نے مظاہرین کی گرفتاری پر ردعمل دیتے ہوئے کہا: ’’ہم خاموش نہیں ہوں گے‘‘ اور اس بات پر زور دیا کہ انصاف کے حصول تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے ’’اقلیتوں کو امن سے رہنے دو‘‘، ’’بلڈوزر کی کارروائیاں بند کرو‘‘ اور ’’مساجد پر حملے بند کرو‘‘ جیسے نعرے بھی لگائے۔
گرفتار ہونے والی ایک خاتون نے کہا کہ مظاہرین مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بارے میں سوال اٹھانے کے لیے احتجاج میں شریک ہوئے تھے، لیکن اپنے مطالبات پیش کرنے سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
فرٹرنٹی موومنٹ کے قومی جنرل سیکریٹری لوبیب بشیر نے بھی کہا کہ پولیس نے ابتدا میں احتجاج کی مخالفت کی، جس کے بعد منتخب نمائندوں اور سماجی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور بعض کے ساتھ جسمانی بدسلوکی بھی کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند نے بھی گرفتار افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ دعوے احتجاج کے منتظمین اور مظاہرین کی جانب سے کیے گئے ہیں۔
دہلی کے احتجاج سے اجین کی تاریخی مسجد تک
یہ احتجاج اجین شہر کی تاریخی شاہی مسجد سے متعلق واقعات کے ایک روز بعد منعقد ہوا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق، مسجد کے اندر اور اطراف میں سیکڑوں مسلمانوں کی کئی راتوں تک موجودگی اور دھرنے کے بعد سڑک کشادگی کے منصوبے کے تحت مسجد کے ایک حصے کو ہٹا دیا گیا۔ یہ کارروائی ہندوؤں کے مذہبی اجتماع ’’سمہستا 2028‘‘ سے قبل کیے جانے والے اقدامات کے تحت کی گئی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق، مسجد کی چھت کے اوپری حصے کے تقریباً تین فٹ حصے کو، جہاں نماز ادا نہیں کی جاتی، ہاتھ سے ہٹایا گیا۔ یہ اقدام مسلمانوں کی جانب سے مسجد میں کئی راتوں تک اجتماع کرنے کے بعد کیا گیا تاکہ مسجد کو منہدم کرنے کی کارروائی روکی جا سکے۔
اسی حوالے سے لوبیب بشیر نے اجین کے مسلمانوں کی مزاحمت کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان مزید اتحاد کا مطالبہ کیا اور دہلی کے احتجاج کو مساجد پر حملوں اور پسماندہ طبقات کے ساتھ برتاؤ کے خلاف احتجاج کا حصہ قرار دیا۔
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