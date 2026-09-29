مدودف: دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی تصادم کا خطرہ بلند ترین سطح پر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دیمتری مدودف نے آج اپنے ٹیلی گرام چینل پر یورپ کے روس مخالف مؤقف پر ردعمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایک نئے عالمی تصادم کا امکان 1945ء کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
مدودف نے کہا کہ یورپی سیاست دانوں کی جگہ ایسے تنگ نظر اور روس مخالف عناصر نے لے لی ہے جو یورپ کو ماسکو کے ساتھ فوجی تصادم میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حالیہ ہفتوں میں یورپی ممالک اور انٹیلی جنس اداروں کی جانب سے یورپ کے خلاف روسی خطرے میں اضافے سے متعلق انتباہات میں شدت آئی ہے۔
پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونالڈ ٹسک نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ روس ڈرون یا میزائلوں کے ذریعے نیٹو کے رکن ممالک کے خلاف ’’ہائبرڈ‘‘ حملے کر سکتا ہے۔ چند روز بعد یورپی انٹیلی جنس حکام نے بھی نیٹو کے خلاف روسی اقدامات میں اضافے کے امکان کا ذکر کیا۔
ہسپانوی اخبار ’’الموندو‘‘ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکی مرکزی خفیہ ایجنسی (سی آئی اے) نے کئی یورپی حکومتوں کو اسپین، فرانس یا اٹلی کے خلاف روسی ڈرون کارروائیوں کے ممکنہ خطرے سے خبردار کیا ہے۔
ماسکو نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے روسی حکام نے کہا ہے کہ مغرب اپنی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش میں ’’گندے ہتھکنڈے‘‘ استعمال کر رہا ہے۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے حال ہی میں یہ کہتے ہوئے کہ ’’ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یورپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے‘‘، خبردار کیا: لیکن اگر یورپ، جو ہر روز روس کے ساتھ جنگ کی تیاری کی بات کرتا ہے، ہم پر حملہ کرتا ہے تو جیسا کہ صدر (پیوٹن) نے خبردار کیا ہے، یہ جنگ بالکل مختلف اور بہت مختصر ہوگی۔
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