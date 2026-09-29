سید جواد نقوی: ایران کے خلاف جنگ پورے خطے میں تصادم کی آگ بھڑکا دے گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصطفیٰ کی امت کی بیداری تحریک کے سربراہ حجۃ الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی نے فلسطین اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اپنے موجودہ ڈھانچے میں مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور عملی طور پر دنیا کی استکباری طاقتوں کے مفادات کا محافظ بن گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چند استعماری طاقتوں کا ویٹو کا حق عالمی نظام کو ان ممالک کے مفادات کا تابع بنا چکا ہے۔
نقوی نے مزید کہا کہ فلسطین اور غزہ میں صیہونیوں کے جرائم کے مقابلے میں اس عالمی ادارے کی خاموشی، اقوام متحدہ کی ناکامی اور ناکارہ پن کی واضح ترین مثال ہے۔
نقوی نے اسلامی تعاون تنظیم پر بھی فلسطین اور غزہ کے عوام کے دفاع میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ممالک وسیع اجتماعی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن اسلامی ممالک کے حکمران عملی اقدامات کرنے کے بجائے خود کو بے نتیجہ اجلاسوں کے انعقاد اور بے اثر بیانات جاری کرنے تک محدود کر چکے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، عالمی امن کے حوالے سے استکباری طاقتوں کے دعووں کی حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔
نقوی نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئی جنگ کے نتیجے میں پورا خطہ ایک تباہ کن اور ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔
انہوں نے خطے کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں ایسی جنگ کا ایندھن یا فریق نہیں بننا چاہیے جو کسی بیرونی استکباری طاقت کی جانب سے شروع کی گئی ہو، بلکہ اسے مشرق وسطیٰ میں تصادم کی آگ کو مزید بھڑکانے کے بجائے اس آگ کو بجھانے کے لیے فعال اور آزاد سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے۔
مصطفیٰ کی امت کی بیداری تحریک کے سربراہ نے اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے بھی کہا کہ مذمتی بیانات جاری کرنے اور تقاریر کرنے کا وقت گزر چکا ہے اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کیے جانے چاہئیں۔
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