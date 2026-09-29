اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عرب قومی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل ماہر طاہر نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے نام سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر پیغام میں تعزیت اور مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت کے ان رہنماؤں کی یاد نسلوں کے حافظے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔
ماہر طاہر نے اپنے پیغام میں کہا: صیہونی دشمن نے یہ گمان کیا کہ عظیم رہنماؤں کو شہید کرکے وہ مزاحمت کو ختم کردے گا یا اس کی صفوں میں مایوسی پیدا کردے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عظیم قومیں اپنے شہداء کو محض ایک یاد نہیں سمجھتیں بلکہ انہیں ایسے مشعلوں کے طور پر دیکھتی ہیں جو کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ یہ مشعلیں ظلم و جارحیت کے خاتمے اور آزادی اور باوقار زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے مزید مضبوط عزم کے ساتھ جدوجہد اور مزاحمت جاری رکھنے کی راہ روشن کرتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: امت کے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین، قدس و فلسطین کے شہداء اور مزاحمت کی تمام قوتوں کے شہداء ہیں۔
انہوں نے مزید کہا: انہوں نے غزہ اور فلسطین کی حمایت کی جنگ کو آگے بڑھایا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ فلسطین امت کا قبلہ نما اور اس کا بنیادی مسئلہ ہے اور اس کا دفاع اس صیہونی منصوبے کے مقابلے میں تمام عرب اور اسلامی ممالک کا دفاع ہے جس نے سب کو اپنا ہدف بنا رکھا ہے۔
ماہر طاہر نے آخر میں کہا: سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین شہادت کے آرزو مند تھے اور اپنی آرزو کو پا لیا۔ وہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ظلم و جارحیت کے خلاف مزاحمت کامیاب ہوگی، خواہ قربانیاں اور چیلنجز کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہوں۔
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