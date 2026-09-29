یمن کے نائب وزیراعظم: سعودی عرب کے پاس یمنی عوام کی خودمختاری اور مرضی کا احترام کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کے نائب وزیراعظم برائے دفاع و سلامتی اور قومی مذاکراتی وفد کے نائب سربراہ جلال الرویشان نے ایک گفتگو میں سعودی عرب کی جارحیت اور محاصرے کے مقابلے میں یمن کی دفاعی پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن اپنی سرزمین، وسائل، صلاحیتوں اور آزاد خودمختار فیصلے کے دفاع کے لیے کوشاں ہے اور صنعا جنگ نہیں چاہتا بلکہ امن کا خواہاں ہے، بشرطیکہ اس پر جارحیت نہ کی جائے۔
الرویشان نے 21 اور 26 ستمبر کے انقلابات کی سالگرہ کی تقریبات کے ساتھ مغربی ساحل اور دیگر محاذوں پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کے ایک ہی وقت میں ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کامیابیوں کو عوام کی ثابت قدمی اور مسلح افواج کی استقامت کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ سرزمین کی آزادی صنعا کی قیادت، حکومت اور مسلح افواج کا ایک اعلیٰ، مستقل اور مسلسل مقصد ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 برس سے جاری جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے حوالے سے جو کچھ ’’اتحاد‘‘ کے نام سے شروع ہوا، وہ دراصل سعودی جارحیت تھی اور یمن اپنی سرزمین، وسائل اور صلاحیتوں کا دفاع کر رہا ہے۔
الرویشان نے کہا: ’’صنعا جنگ نہیں چاہتا بلکہ امن چاہتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی اس پر جارحیت نہ کرے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’موجودہ جنگ میں اپنے دفاع، سرزمین کی آزادی، ملک اور اس کے وسائل میں دوسروں کی موجودگی کو مسترد کرنا اور آزاد خودمختار فیصلے میں مداخلت کو رد کرنا شامل ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ جارحیت کے آغاز ہی سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور میڈیا نظام صنعا کو حقیقت سے مختلف انداز میں پیش کرتا رہا ہے۔ ابتدا میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ صنعا جمہوریہ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بعد میں اسے ایک مسلح گروہ کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ یمنی عوام ہر ہفتے قیادت کے فیصلوں کی حمایت کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور محاذوں پر جنگ لڑتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یمن کی جمہوریہ قائم ہے اور یہی وہ ریاست ہے جو سعودی جارحیت کا مقابلہ اور یمن کی عزت و وقار کا دفاع کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ صنعا کو صرف ایک گروہ قرار دینا ان لوگوں کی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا جو اپنے جائز حقوق اور عزت و وقار کے لیے محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔
الرویشان نے پروپیگنڈے کی بعض مثالوں، جن میں ہادی کی جانب سے جارحیت کی درخواست کیے جانے کا دعویٰ اور اس کے بعد سامنے آنے والی کہانیاں شامل ہیں، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اس غلط میڈیا مہم پر کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔
انہوں نے کہا: ’’صنعا کا خطاب عرب اور اسلامی اقوام کے باشعور عوام سے ہے اور اس میں یمن کی مظلومیت پر زور دیا جاتا ہے۔ یمن پر جارحیت یا سعودی عرب کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے یا یمن کی جانب سے جنگ شروع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔‘‘
الرویشان نے جاری جنگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں سعودی نظام کے جرائم کو نہ یمنی عوام بھولیں گے اور نہ تاریخ۔ یمنی اپنے انتقام سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے وصیت کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی نظام یمن میں مغرب اور صیہونی ریاست کے لیے ایک ’’ذمہ داری‘‘ کا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ نظام شہریوں کے خلاف اپنے جرائم کی قیمت ادا کرے گا۔
الرویشان نے کہا کہ صنعا شہریوں اور مقدس مقامات کو نشانہ نہیں بناتا۔ انہوں نے کہا کہ قیادت مذہبی آگاہی اور دینی پابندی رکھتی ہے اور خدا کا خوف اسے شہریوں یا مقدس مقامات کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اسی طرح کی کارروائی سے روکتا ہے، اور یہ ’’جنگی اخلاقیات‘‘ کا حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ دشمن کی جانب سے شہریوں اور شہری مراکز کو نشانہ بنانے کا سہارا اس وقت لیا جاتا ہے جب وہ فوجی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے اور یہ اقدامات جنگی جرائم شمار ہوتے ہیں۔ ان جرائم سے یمن کے سیاسی آزادی، آزادی اور عزت و وقار کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
الرویشان نے یمن پر مکہ کو نشانہ بنانے کے الزامات سے متعلق پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات جرائم اور بہتانوں کے ایک سلسلے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا یمن کے غزہ کے بارے میں موقف کی حمایت کرنے والی اسلامی رائے عامہ کو خاموش کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش ناکام ہوگی۔
الرویشان نے کہا کہ صنعا اپنا موقف پہلے ہی واضح طور پر بیان کرتا ہے اور سعودی عرب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جارحیت ختم کرے اور محاصرہ اٹھائے۔ یمن ’’محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ اور شدت کے مقابلے میں شدت‘‘ کی جنگ جاری رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ صنعا دیگر ممالک کے بحری سفر کے مفادات کو نشانہ نہیں بناتا اور ان کے لیے بحیرہ احمر اور باب المندب سے محفوظ گزرنے کی ضمانت ہے، تاہم ’’محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ‘‘ کی مساوات کے تحت سعودی عرب اس سے مستثنیٰ ہے۔
الرویشان نے سعودی میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا کہ بحیرہ احمر کے ساحل اور باب المندب کی آزادی سے بین الاقوامی بحری آمد و رفت کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعات نے ثابت کردیا ہے کہ مسلح افواج کی جانب سے باب المندب کو آزاد کرانے کے بعد سے بحری آمد و رفت مستحکم، محفوظ اور رواں رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض مغربی نظاموں اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ تزویراتی مفادات ممکن ہے کہ بحری آمد و رفت کے معاملے کو مداخلت کے بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ جو ممالک اپنے بحری راستوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور اگر کوئی ملک اس حقیقت کے برخلاف اپنا موقف اختیار کرتا ہے تو صنعا اسے جارحیت میں شریک تصور کرے گا۔
الرویشان نے کہا کہ سعودی عرب اپنے مفاد سے غافل ہے کہ ایک نیا مرحلہ وجود میں آچکا ہے اور اسے یمن کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو دوبارہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بقول تصور یہ تھا کہ مذاکرات بتدریج اور مختلف مراحل میں شروع ہوں گے اور دونوں فریق پہلے سے نتائج پر کسی معاہدے کے بغیر بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ تاہم غزہ کے واقعات، یمن میں فریقِ مقابل کے بدلتے ہوئے حالات اور سعودی عرب پر مغربی، امریکی اور صیہونی دباؤ نے راستہ تبدیل کردیا۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دوبارہ برتری پسندانہ سوچ کی طرف لوٹ آیا، جس کے تحت وہ دوبارہ جنگوں میں داخل ہوسکتا ہے۔ ان کے بقول صنعا مذاکرات میں اس لیے داخل ہوا تھا تاکہ اپنی بات ثابت کرسکے اور یہ نہ کہا جائے کہ اسے امن کی دعوت دی گئی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔
الرویشان نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو ’’طوفان الاقصیٰ‘‘ آپریشن کے بعد یمن کا موقف دینی، اخلاقی اور انسانی محرکات پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمن اس موقف میں مخلص تھا اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی دینی، انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ یمن نے تقریباً 1835 میزائل اور ڈرون مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی جانب داغے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس موقف کی اسلامی اور عرب عوام میں پذیرائی ہوئی اور بہت سے مسلمانوں اور عربوں نے اسے ایک مخلصانہ، دینی اور اخلاقی موقف قرار دیا، خاص طور پر غزہ کے حوالے سے موجود کمزوری کے ماحول میں۔
الرویشان نے سعودی عرب کی جانب سے نئی کشیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی دشمن نے جان بوجھ کر صنعا کے ہوائی اڈے پر اس وقت بمباری کی جب ایرانی طیارہ یمنی وفد کو شہید علی خامنہ ای کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے لے کر پہنچا تھا، جبکہ طیارے میں متعدد زخمی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ طیارے اور یمنی وفد کی آمد کا فیصلہ محاصرہ توڑنے کے دائرے میں تھا اور وفد اپنی شرکت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ سعودی وفد بھی تشییع جنازہ میں شریک تھا۔ ان کے بقول یمن میں ایرانی طیارے کی آمد پر سعودی اعتراض معیاروں میں دوہرے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا: ’’سعودی عرب کی جانب سے تشییع جنازہ میں شرکت اور پھر یمن کی شرکت پر اعتراض کا کیا مطلب ہے؟‘‘
الرویشان نے کہا کہ پرواز کا انسانی پہلو تھا اور اس کے زیادہ تر مسافر مریض اور زخمی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طیارے کو اترنے سے روکنے اور صنعا کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش سعودی تکبر کی بنیاد پر کی گئی، جو یمن کو اپنے ضمنی معاملات میں سے ایک کے طور پر دیکھنے پر اصرار کرتا ہے۔
انہوں نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظرثانی کرے اور برتری پسندانہ اور تکبرانہ رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہ آئے۔ سعودی عرب کو یمن کے بارے میں مغربی منصوبوں کے لیے ’’ذمہ داری ادا کرنے والی ریاست‘‘ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یمن کے بحران کے انتظام میں مغربی مفادات کے لیے ایک آلہ بننا چاہیے۔
الرویشان نے یمن سے متعلق ’’خصوصی کمیٹی‘‘ ختم کرنے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو وزارت خارجہ، وزارت اقتصادیات اور سکیورٹی اداروں کے ذریعے دوستانہ اور برابری کی بنیاد پر استوار کرنے کا مطالبہ کیا، تاکہ یمن کو ایک ایسی خودمختار ریاست کے طور پر دیکھا جائے جس کا اپنا فیصلہ اور اندرونی معاملات ہیں اور جن میں مداخلت کی اجازت نہیں۔
الرویشان نے یمن کی جنگ کو مغربی اور صیہونی تزویراتی مفادات سے جوڑتے ہوئے کہا کہ سعودی فریق کے ساتھ محاذ آرائی کو ان مفادات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے کہا کہ صیہونی ریاست خود کو بحیرہ احمر کے ساحلی ملک کے طور پر دیکھتی ہے اور بحیرہ احمر کی سلامتی کے معاملے میں اس کی شمولیت مصر، سعودی عرب، سوڈان اور یمن سمیت بحیرہ احمر کے ساحلی عرب ممالک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ صیہونی ریاست نے حالیہ عرصے میں صومالیہ، بالخصوص صومالی لینڈ میں اپنی موجودگی پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ خود کو بحیرہ احمر کے سکیورٹی نظام کا شریک بنا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ صنعا کا موقف یہ ہے کہ بحیرہ احمر ’’خالص عرب سمندر‘‘ ہے اور اس کی سلامتی عرب قومی سلامتی کا حصہ ہے، جبکہ بحیرہ احمر کی سلامتی پر صیہونی تسلط کا ہر تصور ’’ناممکن‘‘ ہے۔
الرویشان نے یمن کے خلاف سعودی جارحیت میں سعودی کردار کو ’’ذمہ داری ادا کرنے والا کردار‘‘ قرار دیا جو مغربی اور صیہونی منصوبوں کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت کے آغاز سے ہی سعودی قومی سلامتی کے لیے کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں تھا اور جس چیز کو خطرہ قرار دیا جاتا تھا وہ جارحیت کا جواز پیش کرنے کے لیے ’’میڈیا کا بہانہ‘‘ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی قومی سلامتی کے تحفظ کے دعوے کے بجائے یمن پر جارحیت خود اس سلامتی کے لیے اصل خطرہ بن گئی۔
انہوں نے کہا کہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بحری راستوں کے لیے یمنی خطرہ موجود نہیں ہے۔ ان کے بقول سعودی عرب کئی دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے اس سے قبل جارحیت کے اتحاد اور ’’اتحاد مکہ‘‘ میں شرکت کا اعلان کیا تھا۔
الرویشان نے کہا: ’’جن ممالک کو محاذ آرائی میں شامل کیا جاسکتا ہے، چاہے وہ تین ہوں، چار ہوں یا دس، اس سے یمن کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔‘‘
انہوں نے عالمی برادری سے یمن کی مظلومیت کو سمجھنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صنعا خود کو مستقل طور پر اپنے دفاع کی حالت میں سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’شدت کے مقابلے میں شدت‘‘ کی مساوات کا مطلب ردعمل ہے اور یمن وہ فریق نہیں جس نے جنگ شروع کی ہے۔
الرویشان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ یمن بین الاقوامی مفادات یا بحری راستوں کے لیے خطرہ نہیں ہے اور وہ استحکام، داخلی فیصلے، خودمختاری، عزت اور وقار کا خواہاں ہے۔
الرویشان نے یمنی عوام، بالخصوص نوجوانوں اور نئی نسل سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کے گزشتہ ادوار کی سیاسی اور عسکری شخصیات، جن میں عبدالرحمن الاریانی، یحییٰ المتوکل، حسین المسوری، حسین الحبیشی، شیخ عبداللہ بن حسین الاحمر اور شیخ سنان ابو لحوم شامل ہیں، کی یادداشتیں پڑھیں۔
انہوں نے کہا کہ ان تحریروں کا مطالعہ کرنے والا شخص 26 ستمبر کے انقلاب کے آغاز سے آج تک کی تاریخ میں ان واضح نشانیوں تک پہنچتا ہے کہ سعودی عرب انقلاب کے اہداف کے پورا نہ ہونے کی بنیادی وجہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی مداخلت بعض اوقات یمن کے انتظامی معاملات میں معمولی سطح تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ ڈائریکٹر جنرل، گورنر یا نائب گورنر کی سطح تک۔
الرویشان نے کہا کہ سعودی عرب یمن کو اپنی عمومی پالیسی میں ایک چھوٹے سے معاملے کے طور پر دیکھتا ہے اور یہ مسئلہ 1962 سے آج تک جاری ہے۔ ان کے مطابق 21 ستمبر کے انقلاب نے سعودی تسلط سے آزادی اور یمن کے سیاسی فیصلے کی خودمختاری کا اصول پیش کیا اور یہ سعودی نظام کی جانب سے اسے نشانہ بنائے جانے کی ایک وجہ تھی۔
انہوں نے کہا: ’’یمن ایک ہمسایہ اور مسلمان ریاست ہے جو مشترکہ مفادات اور مشترکہ سلامتی پر یقین رکھتی ہے۔ وہ اپنے کسی ہمسائے کے لیے خطرہ نہیں ہے اور برابری اور متوازن تعلقات پر یقین رکھتی ہے۔ یمن کے ساتھ تعلقات سعودی پالیسی میں ’خصوصی کمیٹی‘ کے معاملے کے طور پر کیوں باقی رہیں، بجائے اس کے کہ دونوں ممالک کے تعلقات وزارت خارجہ، وزارت اقتصادیات اور مشترکہ سلامتی کے اداروں کے ذریعے معمول کے مطابق ہوں؟‘‘
انہوں نے کہا کہ 21 ستمبر کے انقلاب نے ترقی، اقتصادی نمو، سلامتی، استحکام اور ترقیاتی تحریک کی بات کی، لیکن سعودی عرب نے محسوس کیا کہ یہ راستہ یمن کو مستقل طور پر اس کا تابع نہیں رکھے گا، چنانچہ جارحیت شروع کردی گئی۔
الرویشان نے کہا کہ 21 ستمبر کے انقلاب نے جنگ سے زیادہ امن کی بات کی، تاہم انہوں نے سعودی موقف کو یمن کے بارے میں تاریخی تعصبات سے جوڑا۔
انہوں نے کہا کہ یہ سوچ صرف یمن تک محدود نہیں بلکہ خلیج فارس کے ممالک اور سعودی عرب کے اندرونی علاقوں تک بھی پھیلتی ہے اور نجد و حجاز، مشرقی علاقے اور جنوب کے درمیان موجود سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
الرویشان نے کہا کہ 21 ستمبر کے بعد یمن اور سعودی عرب کے تعلقات اس صورت حال کی طرف واپس نہیں جاسکتے جو اس سے پہلے تھی، کیونکہ یمنی عوام اپنے داخلی فیصلے اور داخلی امور پر کسی بھی تسلط کو مسترد کرتے ہیں۔
الرویشان نے یمن کے دیگر فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بیرونی طاقتوں پر انحصار نہ کریں اور کہا کہ یمن کا تاریخی تجربہ ثابت کرتا ہے کہ بیرونی قوتوں پر انحصار نہ فتح تک پہنچاتا ہے اور نہ حل تک۔
انہوں نے ان فریقوں سے مطالبہ کیا کہ مہدی المشاط کی جانب سے اعلان کردہ عام معافی کے فیصلے سے فائدہ اٹھائیں اور کہا کہ اگر یمن میں سعودی مداخلت ختم ہوجائے تو یمنی آپس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے داخلی مسئلے کے بہت سے حل پر اتفاق کرسکتے ہیں۔
الرویشان نے کہا کہ جنوبی صوبوں کے باشندے صنعا کی مسلح افواج کا ہدف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ممکنہ خطرہ ہیں۔ شمال اور جنوب کے یمنی ایک ہی جغرافیے میں رہتے ہیں، اگرچہ ان کے رجحانات، سیاست اور حالات میں فرق موجود ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ صنعا کی قیادت، مسلح افواج اور یمنی عوام جنوبی علاقوں کے باشندوں کو دشمن، ہدف یا مستقبل کے خطرے کے طور پر نہیں دیکھتے۔
الرویشان نے آخر میں کہا: ’’سعودی عرب کے سامنے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ یمن کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظرثانی کرے اور اسے مشترکہ مفادات، مشترکہ سلامتی اور داخلی امور میں عدم مداخلت کی بنیاد پر استوار کرے۔ یمنی اس راستے پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔‘‘
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