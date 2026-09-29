ایران کے خلاف جنگ طول پکڑنے پر امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما کی ٹرمپ پر سخت تنقید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، چک شومر نے پیر کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا: کیا آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ ایران میں ان کی جنگ صرف چار سے پانچ ہفتے جاری رہے گی؟
انہوں نے مزید کہا: اب ہم آٹھویں ماہ میں ہیں اور امریکی عوام اور امریکی فوجی اس جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
شومر نے کہا کہ سینیٹ میں ریپبلکنز کے پاس گزشتہ ہفتے اس جنگ کے خاتمے کے حق میں ووٹ دینے کا موقع تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے جنگ جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا: وہ اس معاملے میں شریک ہیں۔
شومر اس سے قبل بھی اپنے تنقیدی پیغامات میں ٹرمپ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرچکے ہیں۔
انہوں نے ایکس پر اپنے اکاؤنٹ میں لکھا کہ جس دن بھی یہ تباہ کن جنگ جاری رہتی ہے، امریکی صدر اس کے دلدل میں مزید پھنس جاتے ہیں۔
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