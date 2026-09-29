امریکہ نے عراق سے ایران کے لیے محدود پروازوں کی اجازت دے دی، شرائط بھی عائد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی ذرائع ابلاغ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے عراق کی فضائی کمپنی کو نجف سے ایران اور ایران سے نجف کے لیے ایرانی مسافروں کو مذہبی زیارت کی غرض سے منتقل کرنے والی پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔
جاری کیے گئے متن کے مطابق، یہ اجازت 28 اکتوبر 2026 تک قابلِ عمل ہے۔ اس اجازت کے تحت بڑی مقدار میں نقد رقم، ایران کے فوجی اور سکیورٹی اداروں سے متعلق سامان یا مال برداری اور پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد سے متعلق اشیا کی منتقلی ممنوع ہوگی۔
امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول (OFAC) نے بھی اس اجازت کو منسوخ یا اس میں ترمیم کرنے کا حق اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔
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