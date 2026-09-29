اسرائیلی انتہا پسند وزیر کی شہید یحییٰ السنوار کے جسد خاکی کی توہین

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر ایتامار بن غفیر نے کہا ہے کہ وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالنے کے بعد وہ شہید حماس رہنما یحییٰ السنوار اور اسرائیل کے قبضے میں موجود 7 اکتوبر کے حملوں میں ملوث افراد کے جسد خاکی کو جلا دیں گے۔
العربی الجدید کے مطابق، بن غفیر نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالنے کے بعد وہ السنوار اور 7 اکتوبر کے حملوں میں ملوث دیگر افراد کے جسد خاکی کو، جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں، جلا دیں گے۔
بن غفیر نے مزید کہا کہ وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ وزارت دفاع میں بنیادی تبدیلیاں کریں گے۔
یہ عہد بن غفیر کی جانب سے آئندہ حکومت میں وزیر دفاع مقرر کیے جانے کے مطالبات کے تسلسل میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں کئی بار وزارت دفاع سے متعلق اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کی ہے۔ غزہ کی سرحد کے قریب تحریک «نحالا» کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں انہوں نے کہا: ’’مجھے امید ہے کہ ہم انتخابات سے پہلے ہی نسانیت (شمالی غزہ کا ایک علاقہ) پہنچ جائیں گے؛ لیکن اگر خدانخواستہ یہ انتخابات سے پہلے نہ ہو سکا تو مجھے امید ہے کہ خدا کی مدد سے میں اسرائیل کا وزیر دفاع بنوں گا تاکہ آپ کو نسانیت، شمالی غزہ کے پورے سرحدی علاقے اور پورے غزہ میں واپس لے جا سکوں۔‘‘
بن غفیر اس سے قبل ایک سکیورٹی منصوبہ پیش کر چکے ہیں، جس میں فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے سے رضاکارانہ طور پر ہجرت کرنے کی ترغیب دینے کی پالیسی شامل تھی۔ وہ فلسطینی اتھارٹی کو غیر مسلح کرنے اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کرنے کے بھی خواہاں ہیں، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔
اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے حوالے سے بن غفیر نے جنگ کے قواعد میں تبدیلی اور فوجیوں کی حمایت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے منصوبے میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور جنگی اہلکاروں کو مفت زمین فراہم کرنا بھی شامل ہے۔
اس منصوبے کی دو دیگر شقیں اسرائیلی فوج میں داخلی تبدیلیوں سے متعلق ہیں۔ بن غفیر فوج کے ضابطۂ اخلاق میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔
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