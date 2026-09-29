قطر: ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، ثالثی کا عمل بھی جاری رکھیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الجزیرہ کے حوالے سے قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلافات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کوششوں کا مرکز امریکی اور ایرانی فریقوں کے درمیان مشترکہ بنیاد پیدا کرنا ہے۔
قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی کہ خطے میں بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور قطر امریکی اور ایرانی فریقوں کے درمیان پیغامات کی منتقلی کے دائرے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
ماجد الانصاری نے کہا کہ قطر کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اور دوحہ پُرامن حل کے علاوہ کسی اور حل پر یقین نہیں رکھتا۔
الانصاری نے مزید کہا کہ مغربی کنارے میں ہونے والے واقعات اور ایسی صورت حال مسلط کرنے کی کوششوں پر تشویش ہے جو بین الاقوامی معاہدوں اور اوسلو معاہدے سے متصادم ہو۔
انہوں نے مغربی کنارے اور قدس میں صیہونی ریاست کی جارحیت روکنے کے لیے مزید بھرپور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
ماجد الانصاری نے کہا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کے قیام کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے نتن یاہو کی کابینہ کی بار بار کی جانے والی کوششوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
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