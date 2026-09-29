حرم حضرت معصومہؑ میں شیعہ مرجع کی تعزیتی مجلس میں سعودی سفیر کی شرکت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کے ایران میں سفیر نے قم میں حضرت فاطمہ معصومہؑ کے روضۂ مبارک میں ایک بزرگ شیعہ مرجع کی یاد میں منعقدہ مجلس میں شرکت کی، جسے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذہبی و سفارتی تعلقات کے تناظر میں ایک اہم اور قابلِ توجہ پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
سعودی سفیر کی قم آمد اور حرم حضرت فاطمہ معصومہؑ کے حرم میں مذہبی تقریب میں شرکت ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک قابلِ غور منظر کے طور پر سامنے آئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود اس طرح کی تقریبات میں باہمی احترام اور مکالمے کی گنجائش نمایاں ہوتی ہے۔
قم اور ریاض کے درمیان مذہبی، علمی اور ثقافتی روابط کے وسیع امکانات موجود ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور مسلسل مذاکرات ان تعلقات کو مزید آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
سعودی سفیر کی اس تقریب میں شرکت کو دونوں ممالک کے درمیان مذہبی احترام، باہمی شناخت اور مستقبل میں مزید مکالمے کے لیے ایک علامتی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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