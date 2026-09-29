ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما کی ٹرمپ پر شدید تنقید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما چک شومر نے ایران کے خلاف جاری جنگ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ آٹھویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ امریکی عوام اور فوجی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
شومر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ٹرمپ نے ابتدا میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ صرف چار سے پانچ ہفتے جاری رہے گی، لیکن اب یہ جنگ آٹھویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے سینیٹ کے ریپبلکن ارکان کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے ووٹ دینے کا موقع تھا، تاہم انہوں نے اس کے بجائے جنگ جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا۔
شومر نے ریپبلکن ارکان کو بھی جنگ جاری رکھنے کا شریک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تباہ کن جنگ امریکی صدر کو مزید دلدل میں دھکیل رہی ہے۔
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