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ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما کی ٹرمپ پر شدید تنقید

29 ستمبر 2026 - 10:36
News ID: 1871468
ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما کی ٹرمپ پر شدید تنقید

امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما چک شومر نے ایران کے خلاف جاری جنگ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ آٹھویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی سینیٹ کے اقلیتی رہنما چک شومر نے ایران کے خلاف جاری جنگ پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ آٹھویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ امریکی عوام اور فوجی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔

شومر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ ٹرمپ نے ابتدا میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ صرف چار سے پانچ ہفتے جاری رہے گی، لیکن اب یہ جنگ آٹھویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے سینیٹ کے ریپبلکن ارکان کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے ووٹ دینے کا موقع تھا، تاہم انہوں نے اس کے بجائے جنگ جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا۔

شومر نے ریپبلکن ارکان کو بھی جنگ جاری رکھنے کا شریک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تباہ کن جنگ امریکی صدر کو مزید دلدل میں دھکیل رہی ہے۔

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