شہید رہبرِ ایران کی اسلامی اتحاد کے لیے جدوجہد کبھی فراموش نہیں کی جائے گی:روسی مفتی

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے وزیر ثقافت و اسلامی رہنمائی سید عباس صالحی، روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی، اسلامی ثقافت و مواصلات کی تنظیم کے نائب حسین دیوسالار، ماسکو میں ایرانی ثقافتی مشیر عبدالرضا راشد اور ایرانی ثقافتی و فنون سے وابستہ حکام کے ایک وفد نے ماسکو کی جامع مسجد میں روس کے مفتی اعظم شیخ راویل عین الدین سے ملاقات اور گفتگو کی۔
ملاقات کا مقصد ایران کے شمالی ہمسایہ ملک روس کے مسلمانوں کے ساتھ مذہبی روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینا تھا۔
راویل عین الدین نے ایران اور روس کے مسلمانوں کے درمیان گہرے تعلقات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں ایران کے بلند مقام کے پیش نظر دونوں ممالک کی مذہبی برادریوں کے درمیان خوشگوار روابط ہمیشہ مطلوب رہے ہیں اور ان سے بے شمار خیرات اور فوائد حاصل ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور اس کے شہید رہنما ایک معروف شخصیت اور قابل احترام روحانی قائد تھے، جن کی امت مسلمہ کے اتحاد، انصاف کے فروغ اور امن کے قیام کے لیے دیرپا کوششیں کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے ذہن سے آسانی سے محو نہیں ہوں گی۔
روس میں ایران کے ثقافتی ہفتے کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح آج پیر ۲۶ ستمبر ۲۰۲۶ کو ماسکو میں ایران اور روس کے وزرائے ثقافت کی شرکت سے ایک خصوصی تقریب میں کیا جائے گا۔ ماسکو کے بعد روس کے شہر کازان اور آستراخان بھی ایران کے ثقافتی دنوں سے متعلق تقریبات کی میزبانی کریں گے۔
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