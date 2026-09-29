بحرین میں سید حسن نصراللہ کی دوسری برسی پر رات گئے عوام سڑکوں پر نکل آئے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،بحرین کے علاقے الہملہ میں عوام نے شدید ریاستی دباؤ کے باوجود رات کے وقت مارچ کیا۔ مظاہرین نے شہید سید حسن نصراللہ کی یاد اور ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملک میں جاری داخلی سرکوبی کے خلاف احتجاج کیا۔
رپورٹس کے مطابق، رواں سال مئی سے اب تک بحرین میں شیعہ علما کے معاملے سے متعلق 125 احتجاجی مظاہرے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر میں ریکارڈ کیے گئے تقریباً تمام احتجاج بھی علما کی گرفتاریوں سے متعلق تھے۔
حالیہ احتجاج ایسے وقت میں جاری ہیں جب شیعہ مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندیاں اور مذہبی تقریبات کے منتظمین کے خلاف سکیورٹی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
اسی سلسلے میں، مأتم السنابس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ کو بھی گزشتہ جون میں پولیس مرکز میں طلب کیے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔
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