سعودی عہدہ دار سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ کے ایران مخالف بیانات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی حکومت کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فاکس نیوز کو دیے گئے تازہ انٹرویو میں ایران مخالف مہم جاری رکھتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نئے دعوے کیے۔
روبیو نے ایران کی جانب سے دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملے کی دھمکی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ان دھمکیوں کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔
انہوں نے اپنے ان دعوؤں کے ایک حصے میں خبردار کیا کہ امریکی مفادات پر کسی بھی قسم کے حملے کے سنگین نتائج ہوں گے اور امریکہ اس کا جواب دے گا۔
امریکی وزیر خارجہ نے برطانیہ میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے اسے انتہائی خطرناک خطرہ قرار دیا؛ یہ دعویٰ ایران کے خلاف جاری حالیہ میڈیا مہم کا ایک حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
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