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یمن کے حملوں کے بعد آرامکو یورپ سے پٹرول اور ڈیزل خریدنے پر مجبور

29 ستمبر 2026 - 09:14
News ID: 1871411
یمن کے حملوں کے بعد آرامکو یورپ سے پٹرول اور ڈیزل خریدنے پر مجبور

یمن کے حملوں کے نتیجے میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو شدید نقصان پہنچنے اور اس کی اہم ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے بند ہونے کے بعد سعودی سرکاری کمپنی آرامکو نے ایندھن کی شدید قلت پوری کرنے کے لیے یورپی اور بحیرۂ روم کی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے اور ہزاروں ٹن ڈیزل اور پٹرول خریدنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی  رپورٹ کے مطابق،یمن کے حملوں کے نتیجے میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو شدید نقصان پہنچنے اور اس کی اہم ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے بند ہونے کے بعد سعودی سرکاری کمپنی آرامکو نے ایندھن کی شدید قلت پوری کرنے کے لیے یورپی اور بحیرۂ روم کی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے اور ہزاروں ٹن ڈیزل اور پٹ رول خریدنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔

یمنی فوج کے حملوں میں ینبع ریفائنری اور جیزان کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے ساتھ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل رکنے سے ریاض کے لیے آبنائے ہرمز کے متبادل راستے بھی محدود ہو گئے ہیں۔

بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ آرامکو نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یورپ کی پلاٹس قیمتوں کے تعین کے دوران ڈیزل اور پٹرول کی متعدد کھیپیں خریدنے کے لیے پیشکشیں جمع کرائی ہیں۔

ایس اینڈ پی گلوبل کی رپورٹ کے مطابق پیداوار کے بحران کے باعث آرامکو کو ستمبر میں خام تیل کی برآمد کے لیے طے شدہ بعض کھیپیں یورپی خریداروں، جن میں پولینڈ کی کمپنی اورلن بھی شامل ہے، کے لیے منسوخ یا مؤخر کرنا پڑی ہیں۔

سعودی عرب کا یورپ سے ایندھن خریدنے کے لیے نئے خریدار کے طور پر سامنے آنا مغرب کی پہلے ہی دباؤ کا شکار پیٹرولیم مصنوعات کی منڈی پر مزید دباؤ ڈال رہا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

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