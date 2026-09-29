یمن: سعودی جرائم پر عالمی برادری کی مشکوک خاموشی بھی ذمہ دار ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے خلاف سعودی عرب کی جانب سے شہریوں کے خلاف جاری جرائم، جن میں تعز کے مرکزی بازار پر بمباری بھی شامل ہے، کے بعد یمنی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر، یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، سلامتی کونسل کے رکن ممالک، تمام رکن ممالک، یورپی یونین اور افریقی یونین کو یادداشتیں ارسال کیں۔
ان یادداشتوں میں عالمی برادری کو اتوار کے روز تعزیہ کے علاقے میں تعز کے مرکزی بازار کو سعودی حکومت کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 47 شہری شہید یا زخمی ہوئے جبکہ دکانوں اور شہریوں کی املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔
یمنی وزارت خارجہ نے تاکید کی کہ سعودی حکومت یمن میں شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے خلاف جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور تعزیہ کے علاقے میں مرکزی بازار پر حالیہ حملہ بھی اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔
وزارت نے کہا کہ سعودی حکومت کا یہ مجرمانہ حملہ بین الاقوامی انسانی قوانین، تمام اقدار، اصولوں اور کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے اور گزشتہ 12 برس سے یمن کے خلاف جاری سعودی جرائم کا تسلسل ہے۔
یمنی وزارت خارجہ کی یادداشتوں میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے یمن کے خلاف 250 ہزار سے زائد فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں سیکڑوں شہری قتل ہوئے اور ہزاروں شہری مقامات تباہ کیے گئے۔
یمنی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ سعودی حکومت پر بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے، شہریوں کو نشانہ بنانے سے روکنے اور یمن کے خلاف جارحیت و ظالمانہ محاصرے کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔
وزارت نے عالمی برادری کو یمن میں سعودی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے جنگی جرائم پر اپنی مشکوک خاموشی کا قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار قرار دیا۔
یمنی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ یمنی عوام کو تمام بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کے مطابق اپنے دفاع اور مسلسل جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کا جائز حق حاصل ہے۔
اس سے قبل یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے بتایا تھا کہ سعودی F-15 جنگی طیارہ اتوار کی صبح خمیس مشیط اڈے سے تعز صوبے کی جانب روانہ ہوا اور مفرق ماویہ کے علاقے میں واقع بازار پر دو حملے کیے۔
انہوں نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے والے ان حملوں میں کم از کم 50 افراد شہید یا زخمی ہوئے۔ یحییٰ سریع نے سعودی حکومت کو خبردار کیا کہ اس جرم میں بہایا جانے والا خون سعودی عرب میں اس کے ذمہ داروں کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔
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