سعودی جنگی طیاروں کا تعز کے بازار پر حملہ؛ 50 یمنی شہید اور زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے آج اتوار کو یمنی شہریوں کے خلاف سعودی جنگی طیاروں کے ایک اور جرم کی اطلاع دی۔
یحییٰ سریع نے بتایا کہ صبح 11 بجے سعودی ایف-15 جنگی طیارے خمیس مشیط کے اڈے سے تعز صوبے کی جانب روانہ ہوئے اور صبح 11 بج کر 29 منٹ پر تعز کے بازار پر دو فضائی حملے کیے۔
انہوں نے کہا کہ یہ حملہ شہریوں کے خلاف ایک ہولناک جرم تھا اور ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق اس حملے میں تقریباً 50 افراد شہید اور زخمی ہوئے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی جنگی طیارے صبح 11 بج کر 37 منٹ پر تعز سے الجوف صوبے کی جانب روانہ ہوئے اور خب و الشعف شہر پر چار فضائی حملے کیے۔
یحییٰ سریع نے بتایا کہ سعودی جنگی طیارے دوپہر 2 بجے الجوف صوبہ چھوڑ کر خمیس مشیط کے اڈے پر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس بازار میں ظلم کے ساتھ بہائے گئے خون کے نتائج سعودی مجرموں کے لیے سنگین ہوں گے۔
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