محمد عبدالسلام: شہریوں کا قتل جاری رہنا سعودی عرب کا اصل چہرہ بے نقاب کرتا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں لکھا: سعودی عرب بدستور عوام کا قتل اور پلوں، عمارتوں اور بازاروں سمیت شہری بنیادی ڈھانچے اور تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال تعز صوبے کے ایک تجارتی بازار پر آج کا حملہ ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 7 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔
انہوں نے زور دے کر کہا: ان جرائم سے سعودی عرب کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی بلکہ یہ اسے مزید شکست خوردہ بنائیں گے اور یمنی عوام کو اپنے جائز مقاصد کے حصول کی راہ پر مزید ثابت قدم کریں گے۔
عبدالسلام نے مزید کہا: ایسے جرائم دنیا، بالخصوص عرب اور اسلامی ممالک کو یمنی عوام کے خلاف جارحانہ جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینے کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں۔
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