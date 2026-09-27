سعودی آرامکو نے بحیرہ روم میں ہزاروں ٹن ڈیزل کی خریداری شروع کردی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی آرامکو بحیرہ روم میں ہزاروں ٹن ڈیزل خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی دوران اپنی ضرورت کا پٹرول یورپ سے حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ یہ اقدام یمن کی جانب سے سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر حملوں اور مشرق۔مغرب پائپ لائن میں خلل کے ساتھ ساتھ سامنے آیا ہے۔
روزنامہ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق، آرامکو کا یورپی مارکیٹ میں ایک نئے خریدار کے طور پر داخل ہونا ایسے وقت میں ہوا ہے جب ڈیزل کی رسد دباؤ اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا کر رہی ہے۔
امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آرامکو نے چند ہفتوں کے دوران ایس اینڈ پی گلوبل انرجی سے وابستہ پلاتس کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کے ذریعے ڈیزل کی کھیپیں خریدنے کے لیے پیشکشیں دی ہیں۔
تاجروں نے یہ بھی بتایا کہ کمپنی یورپ میں پٹرول خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ سرگرمی یمن کے حالیہ حملے سے پہلے شروع ہوئی تھی، جس میں سعودی عرب کے بحیرہ احمر کے ساحل پر موجود آئل ریفائنریوں تک خام تیل پہنچانے والی پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایسے واقعات کے ساتھ جاری رہی ہے جن میں گزشتہ مہینوں کے دوران سعودی عرب کی ایندھن پیدا کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
آرامکو نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔
بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا کمپنی نے خریداری مکمل کرلی ہے یا ممکنہ کھیپیں کن خریداروں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔
سعودی عرب کی مشرق۔مغرب پائپ لائن کو نشانہ بنانے والے حملوں کے بعد اس پائپ لائن کے ذریعے خام تیل کی منتقلی متاثر ہوئی۔ اسی دوران یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ انہوں نے ینبع آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے۔ ان فورسز نے اس سے قبل جازان میں ایک تنصیب پر حملے کی بھی خبر دی تھی۔
مشرق۔مغرب پائپ لائن میں خلل اور سعودی تیل کی برآمدات میں مشکلات
اس پائپ لائن میں خلل کے باعث سعودی عرب کے مغربی ساحل تک خام تیل کی منتقلی زیادہ مشکل ہوگئی ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت متاثر ہونے کی صورت میں متبادل راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
سعودی عرب کی رسد میں خلل نے بعض یورپی خریداروں کو بھی متاثر کیا ہے۔
ایس اینڈ پی گلوبل نے اعلان کیا کہ آرامکو نے ستمبر کے لیے طے شدہ خام تیل کی بعض کھیپوں کی ترسیل منسوخ یا مؤخر کردی ہے۔ ان کھیپوں میں پولینڈ کی آئل ریفائننگ کمپنی اورلن کے لیے بھی کچھ کھیپیں شامل تھیں۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ سعودی خام تیل کی رسد میں کمی پوری کرنے کے لیے اس نے 16 اضافی کھیپوں کی خریداری کے معاہدے کیے ہیں۔
تاہم، یہ معاملہ خام تیل کی کھیپوں سے متعلق ہے اور آرامکو کی جانب سے بحیرہ روم میں ڈیزل اور دیگر ایندھن کی مصنوعات کی خریداری کی تلاش بذات خود اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ کمپنی نے یہ ایندھن مؤخر ہونے والی خام تیل کی کھیپوں کے متبادل کے طور پر خریدے ہیں۔
ڈیزل کی قیمتوں پر دباؤ
آرامکو کی خریداری کی پیشکشیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یورپ میں ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
ایس اینڈ پی گلوبل کی جانب سے 16 ستمبر کو جاری کیے گئے پلاتس کے جائزوں کے مطابق، 15 ستمبر کو شمال مغربی یورپ میں کم سلفر والے ڈیزل کی کھیپوں کی قیمت 1642.25 ڈالر فی ٹن تک پہنچ گئی، جو اس اشاریے کی اشاعت شروع ہونے کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ اگلے روز ان کھیپوں کی قیمت کم ہوکر 1608.25 ڈالر رہ گئی۔
اسی طرح بحیرہ روم کے علاقے میں 15 ستمبر کو ایسی ہی کھیپوں کی قیمت 1664.75 ڈالر فی ٹن تھی جو 16 ستمبر کو کم ہوکر 1632 ڈالر ہوگئی۔
اسی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق، ایمسٹرڈیم۔روٹرڈیم۔اینٹورپ کے علاقے میں ڈیزل کی ریفائننگ مارجن 16 ستمبر کو 85.16 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
یہ مارجن ریفائن شدہ مصنوعات کی قدر اور خام تیل کی لاگت کے درمیان فرق کا پیمانہ ہے اور اسے ڈیزل کی خریداری کی قیمت یا آرامکو کو ہونے والے نقصان کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔
پلاتس نے اعلان کیا ہے کہ رسد میں خلل اور ذخائر میں کمی نے ڈیزل سمیت درمیانی کشید کی مصنوعات کی مارکیٹ پر دباؤ برقرار رکھنے میں مدد دی ہے۔
سعودی تیل کی برآمدات کا راستہ تبدیل
بحری جہاز رانی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت نے بھی سعودی تیل کی برآمدات کے انتظام کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
لوئیڈز لسٹ نے 24 ستمبر کو رپورٹ دی کہ سعودی عرب سے منسلک بڑے آئل ٹینکرز کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی شرح فروری میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہفتہ وار بنیاد پر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب کی مشرق۔مغرب پائپ لائن میں خلل اور اس کی بعض برآمدات کو آبنائے ہرمز کے راستے منتقل کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔
اس میڈیا ادارے نے 22 ستمبر کو کم صلاحیت کے ساتھ پائپ لائن کی سرگرمی دوبارہ شروع ہونے سے متعلق رپورٹس کی طرف اشارہ کیا اور مزید کہا کہ توقع ہے کہ اس کی مکمل بحالی میں کئی ہفتے لگیں گے۔
برآمدات کو مختلف نقل و حمل کے راستوں کے درمیان منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی رسد جاری رکھنے کی سعودی عرب کی صلاحیت اب پائپ لائن کی صورت حال، بحیرہ احمر کی بندرگاہوں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی صورتحال پر بھی منحصر ہے۔
تاہم، لوئیڈز لسٹ کی رپورٹ خام تیل لے جانے والے بڑے آئل ٹینکروں کی نقل و حرکت سے متعلق ہے اور اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ سعودی عرب کی پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والے ٹینکروں کو اپنی کھیپیں اتار کر دوبارہ مال لادنا پڑا ہے۔
صارفین کو برقرار رکھنے کی لاگت
اقتصادی ماہر حسام عائش نے روزنامہ العربی الجدید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک یا برآمد کنندہ کمپنی کی جانب سے کسی غیر ملکی مارکیٹ سے تیل یا پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کا مقصد معاہدے کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب معمول کے راستے سے کھیپوں کی فراہمی ممکن نہ ہو۔
ان کے مطابق، ترسیل کے مقررہ شیڈول کو برقرار رکھنے سے سپلائر کو اپنے صارفین کے ساتھ تعلق اور مارکیٹ میں اپنا حصہ برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ متبادل کھیپوں کی تلاش کمپنیوں کو پیداوار میں عارضی کمی یا نقل و حمل میں خلل سے نمٹنے کی اجازت دیتی ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی مارکیٹ میں فوری خریداری کے دباؤ کا ایک حصہ بھی ان پر منتقل ہوجاتا ہے۔
اگر متبادل کھیپ کی خریداری کی قیمت بڑھ جائے یا اس کی نقل و حمل اور انشورنس کی لاگت زیادہ ہو، تو کھیپ کی فراہمی کی لاگت اور ابتدائی معاہدے کے مطابق اس کی فروخت سے متوقع آمدنی کے درمیان فرق بڑھ جائے گا۔
تاہم، آرامکو ممکنہ طور پر کتنی کھیپیں خرید سکتی ہے، ان کی قیمت کیا ہوگی یا رسد کے معاہدوں کی شرائط کیا ہیں، اس بارے میں کوئی معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ لہٰذا کمپنی پر عائد ہونے والی ممکنہ اضافی لاگت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملات آرامکو کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔
اسی طرح صرف کھیپوں کی خریداری کی بنیاد پر ان کی منزل کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔
عائش کے مطابق، بڑی پیداوار کرنے والی کمپنیوں کا فوری خریداری کی مارکیٹ میں داخل ہونا رسد کی کمی کے دوران طلب میں اضافہ کر سکتا ہے اور دستیاب کھیپوں کے حصول کے لیے مقابلہ بڑھا سکتا ہے۔
اس صورت حال کا قیمتوں پر اثر مطلوبہ مقدار، رسد میں خلل کے دورانیے اور ریفائنریوں اور تاجروں کی جانب سے دیگر علاقوں سے متبادل رسد حاصل کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایندھن، نقل و حمل اور انشورنس کی لاگت میں اضافہ درآمد کرنے والی منڈیوں میں حتمی مصنوعات کی قیمتوں تک منتقل ہو سکتا ہے۔ تاہم، اس لاگت کی صارفین تک منتقلی کی مقدار ہر ملک کے تجارتی معاہدوں، قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار اور ٹیکس یا سبسڈی کے نظام کے مطابق مختلف ہوگی۔
مارکیٹ کے ڈھانچے اور خلل کے دورانیے کی بنیاد پر ممکن ہے کہ کمپنیاں یا حکومتیں اس لاگت کا ایک حصہ خود برداشت کریں۔
طویل مدتی معاہدوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی خریداری
اقتصادی ماہر محمد النایر نے بھی روزنامہ العربی الجدید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متبادل کھیپوں کی خریداری، چاہے معمول کی سطح سے زیادہ قیمت پر ہی کیوں نہ ہو، طویل مدتی معاہدے رکھنے والے صارفین کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے لیے ایک تجارتی آپشن ہو سکتی ہے۔
ان کے مطابق، آرامکو جیسی بڑی کمپنی کے لیے رسد کا تسلسل خصوصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کمپنی مختلف منڈیوں میں تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
النایر نے مزید کہا کہ فوری خریداری کی لاگت کا جائزہ اس تناظر میں لیا جانا چاہیے کہ ترسیل میں خلل صارفین اور مستقبل کے معاہدوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ تاہم، مالی اعتبار سے اس اقدام کی معاشی افادیت کا جائزہ لینے کے لیے خریداری کی قیمت، فروخت کی شرائط اور مطلوبہ کھیپوں کی مقدار سے آگاہی ضروری ہے۔ یہ تفصیلات آرامکو نے ان ڈیزل کی خریداری کی پیشکشوں کے بارے میں جاری نہیں کیں جن کی اطلاع واسطوں نے دی ہے۔
النایر کے مطابق، مشرق۔مغرب پائپ لائن میں خلل اور خطے میں بحری نقل و حمل میں عدم استحکام نے سعودی عرب کے لیے ایک سے زیادہ برآمدی راستے رکھنے کی اہمیت واضح کردی ہے۔
سعودی خام تیل کو بحیرہ احمر تک پہنچانے والی پائپ لائن کی بندش سے بعض کھیپیں دوبارہ آبنائے ہرمز کے راستے منتقل کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ لوئیڈز لسٹ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اسی دوران ساحلی تنصیبات پر حملے ریفائنریوں اور بندرگاہوں کی معمول کے مطابق سرگرمی جاری رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی سعودی عرب کی پائیدار پیداواری صلاحیت کا تخمینہ تقریباً 12.11 ملین بیرل یومیہ لگاتی ہے، تاہم اگست 2026 میں اس ملک کی حقیقی خام تیل کی پیداوار کا تخمینہ تقریباً 5.97 ملین بیرل یومیہ لگایا گیا ہے۔
خلل سے نمٹنے کے لیے ذخائر
حسام عائش نے خام تیل کے ذخائر کے ساتھ ساتھ ریفائن شدہ مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ صرف خام تیل کا دستیاب ہونا ڈیزل یا پٹرول کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اگر ریفائنریاں بند ہوجائیں یا مصنوعات کی درآمدی منڈیوں تک منتقلی میں تاخیر ہو۔
عائش نے تجویز دی کہ ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کئی مقامات پر تقسیم کی جائیں تاکہ کسی ایک پائپ لائن یا بحری راستے میں خلل کی صورت میں کھیپیں صارفین کے قریب دستیاب ہوں۔
ان کے مطابق، اس آپشن کی افادیت ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور لاگت، منڈیوں کے مقابلے میں اس کے جغرافیائی محل وقوع اور اس مدت پر منحصر ہے جس کے دوران ذخائر رسد کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔
اہم راستوں سے باہر ذخائر قائم کرنے کی تجویز
النایر نے تجویز دی کہ ذخیرہ کرنے کی تنصیبات موجودہ برآمدی راستوں کے اہم گزرگاہوں سے باہر قائم کی جائیں اور سوڈان کے ساحلوں کو بھی ان علاقوں میں شامل کیا جن میں اس آپشن کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
اس نقطۂ نظر کے مطابق، برآمدی راستوں کے قریب موجود ذخائر براہ راست کھیپوں میں خلل کے وقت صارفین کی طلب کا ایک حصہ پورا کر سکتے ہیں اور یورپی یا بحیرہ روم کی منڈیوں سے ہنگامی طور پر ایندھن خریدنے کی ضرورت کم کر سکتے ہیں۔
تاہم، اس تجویز کو عملی آپشن کے طور پر اختیار کرنے سے پہلے سوڈان کی بندرگاہوں کی سکیورٹی، ان کی گنجائش، مطلوبہ نقل و حمل کے نیٹ ورک، تعمیر اور آپریشن کے اخراجات اور انشورنس کی لاگت کا جائزہ لینا ہوگا۔
چونکہ سوڈان میں 2023 سے جنگ جاری ہے، اس لیے سوڈان کے ساحلوں کو خطرے سے پاک علاقہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
النایر کا خیال ہے کہ ذخیرہ کرنے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری اور طویل مدتی شراکت داری کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت تاخیر کا شکار ہونے والی کھیپوں کے لیے فوری حل فراہم نہیں کرتی۔
تاہم، ان کے مطابق مختلف جغرافیائی علاقوں میں تقسیم شدہ ذخائر کی موجودگی حملوں یا نقل و حمل کے راستوں میں خلل دوبارہ پیدا ہونے کی صورت میں کمپنیوں کو کھیپوں کی ترسیل کے منصوبے کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے زیادہ وقت فراہم کر سکتی ہے۔
اس کے مقابلے میں عائش نے خبردار کیا کہ ذخائر خواہ کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں، وہ غیر معینہ مدت تک رسد کی بندش کا متبادل نہیں بن سکتے۔
اگر نقل و حمل اور تیل کی پیداوار میں خلل جاری رہا تو کمپنیوں کو متبادل ذرائع تلاش کرنا ہوں گے یا ترسیل کے منصوبوں میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ اسی دوران تیل برآمد کرنے والے ممالک کی آمدنی بھی اس مقدار کے مطابق متاثر ہو سکتی ہے جس کی برآمد ممکن نہیں اور خلل کتنے عرصے تک جاری رہتا ہے۔
عائش نے آخر میں کہا کہ ان کے خیال میں توانائی کے بحرانوں کے بار بار رونما ہونے سے خلیج فارس کے عرب ممالک کی معیشتوں کے لیے آمدنی کے ذرائع میں تنوع پیدا کرنے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔
ان کے مطابق، کسی بحری راستے یا پائپ لائن میں خلل بیک وقت تیل کی برآمدات اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر دباؤ ڈال سکتا ہے، حتیٰ کہ ایسے حالات میں بھی جب تیل کی پیداوار کی صلاحیت بدستور دستیاب ہو۔
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