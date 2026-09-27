عراق حکومت کا پیشمرگہ فورسز پر مکمل اختیار نہیں، کردستان کی آئین سے کھلی خلاف ورزی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے سیاسی اور سکیورٹی منظرنامے میں وقتاً فوقتاً ایسے دیرینہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں جو آئین پر عملدرآمد کی کمزوری اور پورے ملک پر ریاستی اختیار کے نفاذ میں مشکلات کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ان میں سب سے خطرناک معاملات میں سے ایک پیشمرگہ فورسز کا معاملہ ہے۔ کردستان ریجن کی حکومت کی جانب سے ان فورسز کو متحد کرنے اور ان کے ڈھانچے کو ضم کرنے کے اقدامات کے باضابطہ اعلان کے باوجود سیاسی اور سکیورٹی رپورٹس اور مؤقف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوشش محض رسمی اور نمائشی ہے اور اس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
ان رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فورسز اب بھی کردستان کی دو بڑی جماعتوں، کردستان ڈیموکریٹک پارٹی اور کردستان پیٹریاٹک یونین کے مکمل کنٹرول میں ہیں اور قومی فوجی ادارے کے زیر سایہ ان کا حقیقی انضمام نہیں ہوا۔
اسی سلسلے میں عراق کی ترکمان اسلامی جماعت کے سیکرٹری جنرل اور سابق رکن پارلیمنٹ جاسم محمد جعفر نے اتوار کے روز کردستان ریجن کی حکومت کی جانب سے پیشمرگہ فورسز کو متحد کرنے کے فیصلے کو ’’رسمی اور نمائشی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فورسز اب بھی کردستان کی دو بڑی جماعتوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔
جعفر نے المعلومہ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ’’نام نہاد اتحاد کا فیصلہ زمینی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، کیونکہ پیشمرگہ فورسز بدستور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی اور کردستان پیٹریاٹک یونین کے کنٹرول میں رہیں گی۔‘‘
انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کو ان فورسز پر کوئی حقیقی یا عملی اختیار حاصل نہیں، حالانکہ عراق کا آئین اس حوالے سے انہیں مکمل اور واضح اختیارات دیتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا: ’’اگر نیت اور کیے جانے والے اقدامات حقیقی اور سنجیدہ ہوتے تو مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کو فوجی عہدوں، وردیوں اور سازوسامان کو متحد کرنے کے عمل کی نگرانی کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ وفاقی سکیورٹی فورسز کے دیگر اداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔‘‘ تاہم ان کے بقول، ’’ایسا نہ پہلے کیا گیا ہے اور نہ کیا جائے گا، کیونکہ کرد جماعتیں اپنے مسلح اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے پر قائم ہیں۔‘‘
دوسری جانب سکیورٹی اور تزویراتی امور کے ماہر عدنان الکنانی نے اتوار کے روز کہا کہ وفاقی حکومت آئینی دائرہ کار کے تحت پیشمرگہ فورسز پر اپنا اختیار نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور موجودہ صورت حال کردستان ریجن کی نافذ قوانین سے کھلی خلاف ورزی کو ظاہر کرتی ہے۔
الکنانی نے المعلومہ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ’’شمالی عراق کا خطہ ایک وفاقی خطہ ہے اور اس کے تمام فوجی اور غیر فوجی اداروں کو آئین کے مطابق بغداد کی حکومت کے تابع ہونا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔‘‘
انہوں نے کہا: ’’آئین پیشمرگہ کو خطے کی داخلی سرحدی محافظ فورسز قرار دیتا ہے اور ان کا عراق کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت سے کوئی تعلق نہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا: ’’مرکزی حکومت کے پاس پیشمرگہ کو اسلحہ فراہم کرنے کے معاملے میں مداخلت کرنے یا حتیٰ کہ ان کے ارکان کی تعداد اور ناموں کی فہرست جاننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔‘‘
الکنانی نے خبردار کیا کہ یہ ابہام اور من مانی ایک منفی اور خطرناک عنصر ہے جو عراق کے وجود سے علیحدگی پسند رجحانات کو تقویت دیتا ہے۔
اس سے قبل کردستان ریجن کے سربراہ مسرور بارزانی نے ایک بیان میں کہا تھا: ’’طویل کوشش کے بعد ہم پیشمرگہ فورسز کو متحد کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم ملک کے تحفظ کے لیے پیشمرگہ فورسز کو مضبوط بنانے اور پیشمرگہ اور عراقی فوج کے درمیان مشترکہ تعاون کے لیے کام کریں گے۔‘‘
اگر ہیڈ لائن کو مزید مختصر اور زیادہ اخباری بنانا ہو تو اسے بھی اسی خبر کے مفہوم کے اندر رہتے ہوئے بہتر کیا جا سکتا ہے۔
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