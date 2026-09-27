نیویارک میں افریقی ممالک کی سفارتی آواز؛ فلسطین کی حمایت اور اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں اصلاحات کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے پانچویں روز بیشتر افریقی ممالک نے اپنے وزرائے خارجہ کو اس بین الاقوامی اجلاس میں بھیجا تھا، جہاں ان عہدیداروں نے اپنے اپنے ممالک کے مؤقف بیان کیے۔
تیونس: فلسطینی عوام بدترین جرائم کا سامنا کر رہے ہیں
تیونس کے وزیر خارجہ محمد علی النفطی نے اپنی تقریر میں کہا کہ فلسطینی عوام ہر روز بدترین جرائم اور حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے بنیادی ترین حقوق سے محروم ہیں، کیونکہ عالمی برادری ان کے دکھ اور مصائب کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔
انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں صیہونی حکومت کی بستیوں کی تعمیر کی پالیسی، فلسطینیوں پر تشدد، غزہ کی پٹی کے محاصرے اور اس علاقے میں نسل کشی کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات کے لیے کسی قسم کی جواب دہی یا سزا نہ ہونا تشویش ناک ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حوالے سے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے۔
تیونس کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے 19 جولائی 2024ء کی اپنی مشاورتی رائے میں قرار دیا تھا کہ قابض ادارہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اپنی غیر قانونی موجودگی ختم کرنے کا پابند ہے اور اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ اس صورتحال کو قانونی حیثیت تسلیم نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تیونس ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کی تاریخی، قانونی اور آبادیاتی صورتحال تبدیل کرنے کے مقصد سے کیے جانے والے کسی بھی یک طرفہ اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے، جن میں جبری بے دخلی، گھروں کی مسماری اور اسلامی و مسیحی مقدسات پر بار بار حملے شامل ہیں۔
تیونسی عہدیدار نے کہا کہ فلسطینی عوام، بالخصوص غزہ کی پٹی میں، قتل عام، بے دخلی، گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور نظام صحت کے انہدام کے باعث تباہ کن صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانی امداد تک محفوظ، فوری اور مستقل رسائی فراہم کی جائے اور اقوام متحدہ کے خصوصی فرائض کی مکمل انجام دہی ممکن بنائی جائے۔
مشرق وسطیٰ کی صورتحال
تیونس کے وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ ان کا ملک مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے مختلف سکیورٹی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی سطحوں پر سنگین نتائج کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کا جاری رہنا مسائل کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے اور خطے کے تمام ممالک اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔
انہوں نے فوری طور پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے، عقل و دانش کو ترجیح دینے، مذاکرات اور بات چیت کی طرف واپسی اور موجودہ اختلافات کے حل کے واحد راستے کے طور پر سیاسی، پرامن اور سفارتی حل کو ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔
تیونس کے وزیر خارجہ نے لبنان کے ساتھ اپنے ملک کی یکجہتی اور لبنانی عوام کے ساتھ ساتھ لبنان کی مکمل خودمختاری اور آزادی کی حمایت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس ملک میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ انہوں نے شام کی سرزمین پر صیہونی حملوں کو بھی مسترد اور مذمت کیا۔
کیپ ورڈ: غربت اور محرومی کے ساتھ امن ممکن نہیں
کیپ ورڈ کے وزیراعظم اور وزیر خزانہ فرانسسکو اولینو ویرا د کاروالیو نے کہا کہ غربت، محرومی اور مواقع کی کمی کے ساتھ امن نہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام کے درمیان بات چیت، عوام کے درمیان تعاون، قانون کی حکمرانی اور دنیا میں طاقت کے استعمال کی روک تھام ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کا انتخابی بنیادوں پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ان تصورات کو حقیقی طاقت، مطابقت اور مؤثریت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب سب ان کا احترام کریں اور ان پر عمل درآمد کریں۔
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