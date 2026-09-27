عراقی سفیر:پروازوں کی معطلی عارضی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران میں عراق کے سفیر یاسر الحجاج نے کہا ہے کہ ایران اور عراق کے درمیان پروازوں کی معطلی عارضی اور وقتی صورتحال ہے، جس سے دونوں ممالک کے گہرے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی معمول کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں اور گہری مشاورت کر رہی ہے۔
عراقی سفیر کے مطابق پروازوں کی بحالی صرف سیاحت اور سفر تک محدود نہیں بلکہ اس سے بڑی تعداد میں عراقی شہری متاثر ہوتے ہیں۔
الحجاج نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان تاریخی، سماجی اور ثقافتی روابط اتنے گہرے ہیں کہ کسی ہنگامی صورتحال سے متاثر نہیں ہو سکتے، اور یہی تعلقات دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی مضبوط بنیاد ہیں۔
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