پیرس میں فلسطین کے حق میں بڑا احتجاج،قتل عام دوبارہ نہیں کے نعرے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فلسطین کے حامیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور غزہ میں جاری انسانی بحران اور اسرائیلی حملوں کے خلاف آواز بلند کی۔
مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت اور غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف نعرے درج تھے۔
مظاہرے میں شریک ایک شخص سعید نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات کو تقریباً ایک سال گزر چکا ہے، لیکن فلسطینی اب بھی جانیں گنوا رہے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ غزہ کے علاوہ مغربی کنارے، لبنان، ایران اور یمن میں بھی سنگین انسانی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور تنازع پھیل چکا ہے۔
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