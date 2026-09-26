عراق کو ایران کے خلاف ظالمانہ محاصرے میں شریک نہیں ہونے دیں گے، قیس خزعلی

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، قیس خزعلی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایران کو زمینی، سمندری اور فضائی محاصرے میں دیکھا جائے اور اس کے عوام مشکلات کا سامنا کریں، جبکہ عراق خاموش تماشائی بنا رہے بلکہ اس ظالمانہ اور غیر منصفانہ محاصرے میں شریک بھی ہو۔
انہوں نے کہا کہ عراق کے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ایران کے بارے میں اس کا مؤقف ترکیہ اور افغانستان کے حوالے سے اختیار کیے گئے مؤقف سے مختلف ہو، خصوصاً ایسے وقت میں جب عراق اور ایران کے عوام کے درمیان گہرے سماجی اور ثقافتی روابط موجود ہیں۔
عراقی رہنما نے عوام، سیاسی قوتوں، پارلیمنٹ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایران کے معاملے پر ایک متفقہ مؤقف اختیار کیا جائے، جو ملکی خودمختاری اور انسانی اصولوں پر مبنی ہو۔
انہوں نے کہا کہ خودمختاری کا تقاضا ہے کہ عراق دباؤ اور دھمکیوں سے آزاد ہوکر اپنے فیصلے کرے، جبکہ انسانی اصولوں کا تقاضا ہے کہ مسلمان اقوام پر ہونے والے ظلم میں شریک نہ ہوا جائے۔
قیس خزعلی نے مزید کہا کہ ملک میں اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے پر غداری کے الزامات عائد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق، تمام فریقوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور باہمی اختلافات کے بجائے مضبوط اور متحد مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
آپ کا تبصرہ