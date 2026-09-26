قائد ملت علامہ ساجد نقوی کا بڑا مطالبہ، جوہری پروگرام پر دوہرا معیار ختم کیا جائے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، علامہ سید ساجد علی نقوی نے عالمی سمندری امور اور جوہری تخفیفِ اسلحہ سے متعلق مناسبتوں کے موقع پر اپنے پیغام میں سمندری سلامتی، جوہری تخفیفِ اسلحہ اور بین الاقوامی قوانین کے یکساں نفاذ کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ جب سامراج، تسلط پسندی اور صہیونیت کو مؤثر جواب دہی کے بغیر سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ پُرامن جوہری پروگرام رکھنے والے ممالک کو پابندیوں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ عالمی نظام میں دوہرے معیار کی واضح مثال ہے۔
علامہ نقوی نے کہا کہ جوہری توانائی کا پُرامن استعمال ممالک کا بنیادی حق ہے، جبکہ خطرناک جوہری ہتھیار رکھنے یا ان کے استعمال میں ملوث ریاستوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت جوابدہ ہونا چاہیے۔
انہوں نے عالمی یومِ بحری جہاز رانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن بین الاقوامی سمندری راستوں کے تحفظ اور بحری تجارت کی سلامتی کے عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق محفوظ سمندری راستے عالمی تجارت اور اقتصادی تعاون، بالخصوص ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
پاکستانی عالم دین نے سمندری راستوں اور عالمی معیشت پر فوجی تنازعات کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ عسکریت پسندی اور تسلط پسندانہ پالیسیاں عالمی امن، تجارت اور اقتصادی استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔
جوہری تخفیفِ اسلحہ کے معاملے پر علامہ نقوی نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہتھیاروں کے استعمال نے انسانیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق خدشات کا جائزہ یکساں بین الاقوامی اصولوں کے تحت لیا جانا چاہیے، نہ کہ منتخب اور امتیازی پالیسیوں کے ذریعے۔
علامہ نقوی نے اسرائیل کے جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی برادری کے طرزِ عمل پر بھی تنقید کی اور اسے ان ممالک کے خلاف دباؤ اور پابندیوں سے موازنہ کیا جو ان کے بقول پُرامن جوہری پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرق بین الاقوامی قوانین کے یکساں اور مؤثر نفاذ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ فوجی طاقت کا بے قابو استعمال اور تسلط پسندانہ پالیسیاں دنیا کو ایک بڑے سانحے کی جانب لے جا سکتی ہیں، جس کے اثرات کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔
علامہ سید ساجد علی نقوی نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ محض تقریبات اور علامتی اقدامات تک محدود نہ رہیں بلکہ جنگ، جارحیت اور تباہ کن ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں۔
انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ عالمی امن کے فروغ، انسانی حقوق کے تحفظ اور تمام ممالک کے لیے بین الاقوامی قوانین کے یکساں نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو مؤثر انداز میں استعمال کرے۔
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