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تصویری خبر | دی اکنامسٹ کے سرورق کا ڈیزائن 470 دنوں میں حیران کن تبدیلی سے گذرا ہے

امریکی فوج کا بڑا فرار، عنقریب؛
26 ستمبر 2026 - 09:04
News ID: 1870068
تصویری خبر | دی اکنامسٹ کے سرورق کا ڈیزائن 470 دنوں میں حیران کن تبدیلی سے گذرا ہے

دی اکنامسٹ میگزین کے سرورق کے ڈیزائن نے 470 دنوں کے بعد نمایاں تبدیلیاں دیکھی ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || برطانوی جریدے "دی اکنامسٹ (The Economist) نے اپنے سرورق کا عنوان "ایران کی اسلامی جمہوریہ کا خاتمہ" سے "مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کا خاتمہ" تک پہنچنے میں صرف 470 دن لگے ہیں۔

اس عرصے میں ایران پر 12 روزہ جنگ اور جنگ رمضان مسلط کی گئیں، اور امریکی وزیر خزانہ کے ذریعے ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے تاریخ کی سب سے بھاری اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں۔

دی اکنامسٹ کے سرورق کا ڈیزائن 470 دنوں میں حیران کن تبدیلی سے گذرا ہے

لیکن اب دی اکنامسٹ میگزین نے 12 روزہ جنگ کے دوران میزائل کے پیچھے ایرانی پرچم کا ڈیزائن چھاپا اور لکھا کہ "اختتام کیسا ہوگا (How will the end)؟" اور اب اس نے ایک شکست خوردہ امریکی فوجی کی تصویر سرورق پر لگائی ہے اور عنوان دیا ہے کہ "جب امریکہ پیچھے ہٹے گا (WHEN AMERICA WALKS AWAY) [تو کیا ہوگا]۔"

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دی اکنامسٹ کے سرورق کا ڈیزائن 470 دنوں میں حیران کن تبدیلی سے گذرا ہے

دی اکنامسٹ کے سرورق کا ڈیزائن 470 دنوں میں حیران کن تبدیلی سے گذرا ہے

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