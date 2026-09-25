قالیباف: تمام شیاطین ایران کے خلاف صف آرا ہوئے، لیکن سبق سیکھ کر گئے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، محمد باقر قالیباف نے ہفتہ دفاع مقدس کے آغاز کے موقع پر جمعرات کی شب امریکی و اسرائیلی دشمن کے ساتھ 40 روزہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے سپاہ پاسداران کے بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی کے اہل خانہ سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔
قالیباف نے کہا کہ گزشتہ سات ماہ سب کے لیے انتہائی مشکل رہے، تاہم شہدا کے خاندانوں کے لیے یہ عرصہ کہیں زیادہ کٹھن تھا۔ انہوں نے شہید غلام رضا سلیمانی کو محنتی اور جدوجہد کرنے والا شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا پابند سمجھتے ہیں۔
انہوں نے شہید کے اہل خانہ کے لیے صبر و اجر کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ان کے اہل خانہ کی دعاؤں کی حقیقی ضرورت ہے۔ ان کے بقول، جب تک جسم میں جان ہے، اسلامی محاذ کی کامیابی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔
ایرانی اسپیکر نے کہا کہ شہید امام کے اس قول کی عملی مثال آج واضح طور پر سامنے آچکی ہے کہ تمام اسلام اور تمام کفر ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ ہائبرڈ جنگ میں دشمن نے اقتصادی، فوجی اور ثقافتی سمیت تمام محاذوں پر ایران کے خلاف اپنی پوری طاقت جمع کردی۔
قالیباف نے مزید کہا کہ دشمن پوری قوت کے ساتھ آیا، لیکن شہدا، شہید امام، مسلح افواج اور ایرانی عوام کی محنت و غیرت کی برکت سے ایران دشمن کو اچھا سبق دینے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شہدا کے معزز خاندانوں کی دعاؤں سے ملک میں قومی اتحاد اور یکجہتی مزید مضبوط ہوگی۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ اللہ کے فضل اور رہبر انقلاب کی قیادت میں ایرانی قوم موجود خطرات اور سازشوں سے بھی سرخرو ہوکر گزر جائے گی۔
آپ کا تبصرہ