پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مکہ سکیورٹی معاہدے کو عملی شکل دینے پر اجلاس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ تینوں ممالک نے مکہ معاہدے کے ادارہ جاتی ڈھانچے کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا اور علاقائی و بین الاقوامی سکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
مکہ سکیورٹی معاہدہ 7 اگست کو مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پایا تھا، جس کے تحت کسی ایک رکن پر مسلح حملے کو تمام ارکان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
اس اتحاد کا پہلا اجلاس 31 اگست کو استنبول میں ہوا تھا، جس میں تینوں ممالک نے اتحاد کے ادارہ جاتی ڈھانچے کے قیام پر بات چیت کی۔ اجلاس میں ریاض میں اتحاد کے سیکریٹریٹ کی سربراہی پاکستان کو دی گئی، جبکہ 23 ستمبر کو ریٹائرڈ پاکستانی جنرل نعمان محمود کو مکہ معاہدے کا پہلا سیکریٹری جنرل مقرر کیا گیا۔
سعودی وزارت خارجہ کے مطابق، حالیہ ملاقات میں تینوں ممالک نے انصار اللہ یمن کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی اور مکہ معاہدے کے تحت سعودی عرب کی حمایت کے لیے تینوں ممالک کے سربراہانِ افواج کا ہنگامی اجلاس بلانے پر بھی گفتگو کی۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تینوں فریقوں نے اتحاد کے جنرل سیکریٹریٹ، کمیٹیوں اور ورکنگ گروپس کے قیام میں پیش رفت اور ان کی سرگرمیاں شروع کرنے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔
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