پولیتیکو: پزشکیان کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر دوٹوک جواب، ایران کبھی سر نہیں جھکائے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مسعود پزشکیان نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کے جواب میں دوٹوک اور سخت مؤقف اختیار کیا۔
پولیتیکو نے لکھا کہ پزشکیان کا خطاب ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ میں اس انتباہ کے ایک روز بعد ہوا، جس میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر معاہدہ طے نہ ہوا تو ممکن ہے اسلامی جمہوریہ ایران کو تباہ کر دیا جائے۔
پزشکیان نے ٹرمپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پابندیوں، بڑھتے ہوئے دباؤ اور جسے انہوں نے "دھونس" قرار دیا، کے مقابلے میں ایرانی عوام کی مزاحمت مزید بڑھے گی۔
ایرانی صدر نے زور دے کر کہا: "ہم کبھی سر نہیں جھکائیں گے اور نہ ہی گھٹنے ٹیکیں گے۔"
پولیتیکو نے رپورٹ کیا کہ پزشکیان نے اپنی تقریر کے بعض حصوں میں ان ایرانی شہریوں کی تصاویر اٹھائیں جو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے۔ پزشکیان نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی سائنس دانوں، مردوں، خواتین اور بچوں کو "شہید اور دہشت گردی کا نشانہ" بنایا ہے اور زور دیا کہ ان متاثرین میں بعض معصوم بچے بھی شامل تھے۔
دفاع پزشکیان کا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مؤقف
پولیتیکو کے مطابق پزشکیان نے ایک بار پھر تہران کے اس مؤقف کو دہرایا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، تاہم وہ پُرامن جوہری پروگرام کے حق کو اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے۔
اس اخبار نے مزید لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اس مؤقف کو قبول نہیں کیا اور ایران کے جوہری پروگرام پر اختلاف تہران، واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان کشیدگی کے اہم اسباب میں شامل رہا ہے۔
پولیتیکو نے مزید لکھا کہ پزشکیان نے اپنی تقریر میں زور دیا کہ ایران کو طاقتور ہونا چاہیے تاکہ اسے دھمکیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا مستقبل خطرے میں نہ پڑے۔
تقریر کے بعض حصوں میں سخت لہجے کے باوجود پولیتیکو نے رپورٹ کیا کہ پزشکیان نے خطاب کے اختتام پر سفارت کاری کا راستہ کھلا رکھنے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ تہران بات چیت، سفارت کاری اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن وہ "طاقت کی زبان" قبول نہیں کرے گا۔
پولیتیکو نے پزشکیان کے اس مؤقف کو اس موقف سے ملتا جلتا قرار دیا جو ٹرمپ نے ایک روز قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا تھا، جہاں امریکی صدر نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی حل تک پہنچنے کے امکان کی بات کی تھی۔
پولیتیکو کے مطابق ایرانی اور امریکی حکام نے منگل کے روز مذاکرات کو آگے بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات کی، تاہم اس اخبار کے مطابق اس ملاقات سے مذاکرات کی راہ میں کسی نمایاں پیش رفت کا اشارہ نہیں ملا۔
پولیتیکو نے مزید رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان امریکہ میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد ظاہر کیا ہے۔
پولیتیکو نے اپنی رپورٹ کے ایک اور حصے میں لکھا کہ پزشکیان کی اقوام متحدہ میں تقریر میں اسرائیل بھی تنقید کا ایک اہم محور تھا۔
اس اخبار کے مطابق ایرانی صدر نے اسرائیل پر غزہ میں "نسل کشی" کا الزام عائد کیا اور امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا بنیادی سبب قرار دیا۔
پزشکیان نے ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی کی بھی مذمت کی اور کہا کہ خطے کے مسائل کو خطے کے ممالک کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کا خواہاں ہے اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو خطے کے ممالک کو دھمکانے کے لیے ایک ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔
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