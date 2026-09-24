آبنائے ہرمز میں کنٹینر تجارت تقریباً ختم، بحری جہازوں کی آمدورفت میں 94 فیصد کمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کنٹینر بردار بحری جہازوں کی تعداد میں 94 فیصد کمی آئی ہے جبکہ اس آبی گزرگاہ سے بعض اہم اشیاء کی برآمدات صفر تک پہنچ گئی ہیں۔ امریکہ اور صیہونی ریاست کی ایران کے خلاف جنگ کے باعث آبنائے ہرمز غیر تیل تجارت کے لیے تقریباً بند راستے میں تبدیل ہو گئی ہے۔
فائننشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، اس صورتحال کے باعث نقل و حمل اور انشورنس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، خطے کی اہم بندرگاہیں عالمی بحری تجارتی راستوں سے الگ ہو گئی ہیں اور کمپنیوں کو سامان کی ترسیل کے لیے طویل اور مہنگے زمینی و سمندری راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔
فائننشیل ٹائمز کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق یکم مارچ سے 7 ستمبر 2026 کے درمیان خطے میں داخل ہونے یا یہاں سے گزرنے والے کنٹینر بردار بحری جہازوں کی تعداد صرف 240 رہی، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 4,198 بحری جہاز اس راستے سے گزرے تھے۔ یہ اعداد و شمار بحری نقل و حمل کا تجزیہ کرنے والی کمپنی زینٹا کے ڈیٹا پر مبنی ہیں۔
کنٹینر بردار بحری جہازوں کی آمدورفت میں 94 فیصد کمی
ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے پہلے خطے میں 99 کنٹینر شپنگ سروسز کام کرتی تھیں یا آبنائے ہرمز سے گزرتی تھیں۔ یہ گنجائش دنیا کے مجموعی کنٹینر بحری بیڑے کے تقریباً 10 فیصد کے برابر تھی۔
لیکن اب صرف 11 سروسز فعال رہ گئی ہیں۔ ان میں سے 10 خطے کے اندر موجود بندرگاہوں کے درمیان چل رہی ہیں جبکہ ایک سروس ایران اور چین کے درمیان تجارت کے لیے مخصوص ہے۔
رائٹرز نے بھی 15 ستمبر کو مال برداری کی نگرانی کرنے والے پلیٹ فارم کپلر کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایک دن آبنائے ہرمز سے صرف چار مال بردار بحری جہاز گزرے۔ اس کے برعکس ایران کے خلاف 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے پہلے اس آبی گزرگاہ سے روزانہ اوسطاً 125 بحری جہاز گزرتے تھے۔
تیل گزر رہا ہے، سامان رک گیا ہے
بحری تجارت کا یہ بحران ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ قبل دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلا ہے، سمندری بارودی سرنگیں صاف کر دی گئی ہیں اور امریکہ نے اس آبی گزرگاہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ بدستور جاری ہے۔
امریکی حکومت بارہا دعویٰ کر چکی ہے کہ اس کی افواج لاکھوں بیرل خام تیل لے جانے والے آئل ٹینکروں کو آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت تحفظ فراہم کرتی ہیں۔
لیکن توانائی کی ترسیل کے لیے فراہم کی جانے والی یہ سکیورٹی کنٹینر بردار بحری جہازوں اور خشک مال بردار جہازوں تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ یہ جہاز تیل بردار جہازوں کی طرح خطرات اور انشورنس کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
بعض خام تیل بردار جہاز امریکی فضائی تحفظ میں آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں اور بحری نقل و حمل کی آمدنی میں غیر معمولی اضافے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
مشرق وسطیٰ کے بعض راستوں پر بڑے آئل ٹینکرز روزانہ تقریباً 10 لاکھ ڈالر کما رہے ہیں، جبکہ خشک مال بردار جہازوں کی آمدنی چند دسیوں ہزار ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتی۔
جنگ سے پہلے کے مقابلے میں چاول تین گنا مہنگے
خلیج فارس کے ایک عرب ملک کے ایک عہدیدار نے فائننشیل ٹائمز کو بتایا کہ امریکہ کے موجودہ اقدامات طویل مدت میں قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی توجہ صرف خطے سے تیل اور گیس نکالنے پر ہے جبکہ خطے میں اشیاء اور مصنوعات کی آمد کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم چاول کے لیے جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تین گنا قیمت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اسے زمینی راستے سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ اخراجات برداشت کیے جا سکتے ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ اخراجات نہ خطے کے لیے اور نہ ہی امریکیوں کے لیے قابل برداشت ہوں گے۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق، 2025 میں روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات، یعنی سمندری راستے سے ہونے والی عالمی تیل تجارت کا تقریباً 25 فیصد، آبنائے ہرمز سے گزرا۔
اسی طرح قطر کی تقریباً 93 فیصد اور متحدہ عرب امارات کی 96 فیصد مائع قدرتی گیس کی برآمدات آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں۔ یہ مقدار عالمی مائع قدرتی گیس کی تجارت کا تقریباً 19 فیصد بنتی ہے۔
اس کے مقابلے میں متبادل راستوں سے تیل کی منتقلی کی موجودہ گنجائش صرف 3.5 سے 5.5 ملین بیرل یومیہ ہے۔
بعض اشیاء کی برآمدات صفر تک پہنچ گئیں
آبنائے ہرمز کے راستے میں رکاوٹ کے اثرات خام مال، زرعی مصنوعات اور کیمیائی کھادوں کی برآمدات تک بھی پہنچ گئے ہیں۔
کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ جنوری میں تقریباً 2.93 ملین ٹن چونا پتھر، 1.45 ملین ٹن گندھک، 1.1 ملین ٹن نائٹروجن کھاد اور 1.74 ملین ٹن مکئی آبنائے ہرمز سے گزری تھی۔
لیکن اگست میں چونا پتھر کی برآمدات صفر ہو گئیں۔ گندھک کی ترسیل بھی کم ہو کر 120 ہزار ٹن، نائٹروجن کھاد 340 ہزار ٹن اور مکئی 310 ہزار ٹن رہ گئی۔
ان اعداد و شمار میں ایران کے لیے یا ایران سے روانہ ہونے والے خشک مال بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں۔
آبنائے ہرمز تیل، مائع قدرتی گیس، ریفائن شدہ ایندھن، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور کھاد و ہیلیم کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی تجارت کا اہم راستہ ہے۔
دنیا میں مائع قدرتی گیس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک قطر، ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس مصنوعات کی صرف معمولی مقدار برآمد کر سکا ہے۔
دکانوں میں اشیاء کی قلت
اگرچہ خلیج فارس کے عرب ممالک میں اب تک بنیادی اشیائے ضروریہ کی وسیع پیمانے پر قلت کی اطلاع نہیں ملی، تاہم بعض مصنوعات اور برانڈز ان ممالک کی دکانوں سے غائب ہو گئے ہیں۔
کچھ کھیلوں کے سامان کی دکانوں میں بچوں کے لیے سائیکل کے حفاظتی ہیلمٹ ختم ہو گئے ہیں جبکہ بعض گاڑیوں کے ڈیلرز بھی نئے ماڈلز درآمد نہیں کر سکے۔ بعض اقسام کے مشروبات بھی بازار میں نایاب ہو گئے ہیں۔
مشرق وسطیٰ کے ماہر اقتصادیات اور کیپٹل اکنامکس کے ماہر جیسن ٹووی کا کہنا ہے کہ اشیاء کی فراہمی پر دباؤ خلیجی عرب ممالک کی حکومتوں کے بجٹ پر اثر ڈالے گا، کیونکہ حکومتوں نے تجارتی رکاوٹیں کم کرنے کے لیے مالی معاونت فراہم کی ہے اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ زیادہ تر ممالک نے اندرون ملک ایندھن کی قیمتیں مستحکم رکھی ہیں۔
ان کے مطابق، ایسے وقت میں یہ معاونت نمایاں مالی اخراجات کا باعث بن رہی ہے جب قطر، کویت اور بحرین کی آمدنی میں شدید کمی آئی ہے اور امکان ہے کہ سعودی عرب کو بھی سرکاری اخراجات میں کمی کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا۔
ایک کنٹینر کی ترسیل کی لاگت 10 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی
کمپنیاں بھی بحری جہازوں کی آمدورفت میں رکاوٹ کے اخراجات براہ راست برداشت کر رہی ہیں۔
ایک برطانوی تاجر نے بتایا، جس نے پانچ سال سے زیادہ عرصہ قبل دبئی میں طبی خدمات کے شعبے میں ایک کمپنی قائم کی تھی اور فائننشیل ٹائمز نے اس کی درخواست پر صرف ’’ڈیوڈ‘‘ نام ظاہر کیا ہے، کہ چین سے متحدہ عرب امارات تک 40 فٹ کے ایک کنٹینر کی ترسیل کی لاگت جنگ سے پہلے 1,250 ڈالر تھی، جو رواں سال کے بیشتر مہینوں میں بڑھ کر تقریباً 10 ہزار ڈالر ہو گئی ہے۔
اس کی کمپنی چین اور جنوب مشرقی ایشیا سے طبی معائنے کے دستانے درآمد کرکے خطے اور برطانیہ میں فراہم کرتی ہے۔ تاہم اب کمپنی کی کھیپیں راستے میں رک جاتی ہیں تاکہ انہیں بھارت کی بندرگاہ مندرا یا سری لنکا کی بندرگاہ کولمبو میں دوسرے بحری جہازوں پر منتقل کیا جا سکے۔
سمندری انشورنس کی لاگت بھی ہر کنٹینر کے لیے 120 ڈالر سے بڑھ کر 1,000 ڈالر ہو گئی ہے۔
چین سے متحدہ عرب امارات تک سفر کا معمول کا دورانیہ بھی دوگنا ہو کر تقریباً 60 دن تک پہنچ گیا ہے۔
ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ کاروبار اچھا ہے، اگر صرف مصنوعات کو بندرگاہ تک پہنچایا جا سکتا۔ موجودہ حالات میں کنٹینرز کو متحدہ عرب امارات میں داخل کرنا ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا ہے۔
غذائی اشیاء کی ترسیل کا نظام متاثر
بحران کے اثرات صرف نقل و حمل کے اخراجات میں اضافے تک محدود نہیں ہیں۔ طویل راستوں اور کھیپ اتارنے میں تاخیر کے باعث غذائی مصنوعات کی قابل استعمال مدت بھی کم ہو رہی ہے۔
مشرق وسطیٰ میں منجمد بیکری مصنوعات کی کمپنی یوروپیسٹری کے چیف ایگزیکٹو ڈوویلی ولکینی کا کہنا ہے کہ یورپ سے کمپنی کی مصنوعات کی ترسیل اب جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تین سے چار ہفتے زیادہ وقت لے رہی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ایسے راستوں کی وجہ سے جن پر ہمارا کنٹرول نہیں اور کھیپ اتارنے میں تاخیر کے باعث ہمیں مصنوعات کی قابل استعمال مدت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پیداوار اور خام مال کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔
ان کے مطابق، صارفین مزید قیمتوں میں اضافے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنے مختلف شعبوں میں اخراجات میں اضافے کا سامنا ہے۔
آکسفورڈ اکنامکس مشرق وسطیٰ کے چیف اکانومسٹ اسکاٹ لیورمور کا کہنا ہے کہ غذائی اشیاء بحران کے مہنگائی سے متعلق اثرات کا مرکز ہیں، کیونکہ تجارتی رکاوٹوں کے مقابلے میں غذائی اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور پیدا کنندگان بھی پہلے ہی پیداواری لاگت میں اضافے کی اطلاع دے رہے ہیں۔
جبل علی بندرگاہ عملی طور پر عالمی تجارت سے الگ
آبنائے ہرمز میں رکاوٹ نے دبئی کی جبل علی بندرگاہ پر دباؤ بڑھا دیا ہے، جو خطے کا سب سے بڑا بحری تجارتی مرکز ہے، کیونکہ یہ بندرگاہ عملی طور پر بیرونی بحری تجارتی راستوں سے الگ ہو گئی ہے۔
جنگ سے پہلے جبل علی بندرگاہ روزانہ تقریباً 40 ہزار 20 فٹ کے مساوی کنٹینرز کی نقل و حرکت کرتی تھی اور لوئیڈز لسٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی نویں مصروف ترین بندرگاہ تھی۔
جنگ سے پہلے مشرق اور مغرب سے آنے والے بحری جہاز جبل علی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے تھے، جس کے بعد پڑوسی ممالک کے لیے مخصوص سامان چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔
لیکن آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل رکنے کے باعث کمپنیوں نے اپنی کھیپیں آبنائے ہرمز سے باہر واقع خورفکان بندرگاہ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دی ہیں۔
خورفکان میں جبل علی کی جگہ لینے کی گنجائش نہیں
خورفکان بندرگاہ منتقل ہونے والی تجارت کا حجم سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ اس کی گنجائش جبل علی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
خورفکان میں 6 برتھ اور 18 کرینیں ہیں، جبکہ جبل علی میں 27 برتھ اور 120 کرینیں موجود ہیں۔
ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اس کی کمپنی کے کنٹینرز بھارت کی بندرگاہ مندرا میں اتارے گئے ہیں اور اسے انہیں اگلے بحری جہاز پر منتقل کرنے کی منظوری کے لیے انتظار کرنا پڑا، جس کا انحصار اگلے بحری جہازوں میں دستیاب گنجائش پر ہے۔
ٹرک اور ہوائی جہاز کے ذریعے سامان کی منتقلی
بندرگاہوں کی سرگرمیوں میں رکاوٹ کے باعث کمپنیوں نے عمان کی بندرگاہوں یا جدہ اور بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع سعودی عرب کی بندرگاہوں سے ٹرکوں کے ذریعے سامان منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔
حکومتیں بھی ترجیحی اشیاء کی منتقلی کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال کر رہی ہیں۔
عمان کی بندرگاہوں میں، جو آبنائے ہرمز سے باہر واقع ہیں، رواں سال کھیپوں کے حجم میں 69 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
عمان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2026 کے آغاز سے اب تک اس راستے پر ایک لاکھ 16 ہزار 88 ٹرانزٹ ٹرک چل چکے ہیں، جو گزشتہ سال کی سطح سے تقریباً تین گنا زیادہ ہے۔
اس کے مقابلے میں قطر، بحرین اور کویت کے پاس محدود راستے موجود ہیں، کیونکہ ان کی بندرگاہیں آبنائے ہرمز کے پیچھے واقع خطے میں ہیں۔
زمینی راستہ سفر میں 7 سے 10 دن کا اضافہ کرتا ہے
ڈنمارک کی شپنگ کمپنی مرسک کے چیف ایگزیکٹو ونسنٹ کلرک کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں قطر تک خدمات پہنچانے کا تیز ترین راستہ یہ ہے کہ سامان سمندر کے ذریعے جدہ بندرگاہ پہنچایا جائے، پھر ٹرک کے ذریعے زمینی راستے سے دمام بندرگاہ منتقل کیا جائے اور اس کے بعد اسے دوبارہ قطر جانے والے بحری جہاز پر لادا جائے۔
جرمن شپنگ کمپنی ہاپاگ لوئیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ زمینی پل کہلانے والا یہ راستہ سفر کے دورانیے میں 7 سے 10 دن کا اضافہ کرتا ہے اور اس کے لیے مزید بنیادی ڈھانچے اور وسیع تر رابطہ کاری کی ضرورت ہے۔
اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو رولف ہابن یانسن کے مطابق، جن کے بیانات رائٹرز نے مارچ میں شائع کیے تھے، مشرق وسطیٰ میں رکاوٹوں کے باعث کمپنی کو ہفتہ وار 40 سے 50 ملین ڈالر کے اخراجات برداشت کرنا پڑے ہیں۔
آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری تجارت میں رکاوٹ کے بعد اس کمپنی کے 6 بحری جہاز، جن پر تقریباً 150 عملہ موجود تھا، خطے کے اندر پھنس گئے۔
شپنگ کمپنیوں کو مزید رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے، کیونکہ یمن کی مسلح افواج نے آبنائے باب المندب پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر لیا ہے، جس سے بحیرہ احمر کے ذریعے متبادل راستے بھی خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔
ایک بحری جہاز کا متبادل فراہم کرنے کے لیے 10 ہزار ٹرک درکار
زمینی اور فضائی نقل و حمل کی محدود گنجائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنٹینر بردار بحری جہازوں کا مکمل متبادل فراہم کرنا عملی طور پر ممکن نہیں۔
ڈی ایچ ایل گلوبل فارورڈنگ کے مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے چیف ایگزیکٹو تھامس مائر کا کہنا ہے کہ 20 ہزار 20 فٹ کے مساوی کنٹینرز لے جانے والے ایک بحری جہاز کی کھیپ منتقل کرنے کے لیے تقریباً 10 ہزار ٹرک درکار ہوں گے۔
دوسری جانب ایک بوئنگ 777 طیارہ ایک پرواز میں تقریباً 100 ٹن سامان، یعنی صرف تقریباً 5 کنٹینرز کے برابر سامان، منتقل کر سکتا ہے۔
اس لیے ایک کنٹینر بردار بحری جہاز کی گنجائش کو متبادل ذریعے سے منتقل کرنے کے لیے تقریباً 4 ہزار پروازیں درکار ہوں گی۔
مائر کا کہنا ہے کہ 20 ہزار کنٹینرز لے جانے والے ایک بحری جہاز کا متبادل فراہم کرنے کے لیے 4 ہزار پروازوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ صرف ایک ریاضیاتی حساب ہے۔
متحدہ عرب امارات کی آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کی کوشش
دبئی ورلڈ پورٹس، جو جبل علی بندرگاہ کا انتظام کرتی ہے، عمان کے سمندر کے ساحل پر واقع فجیرہ بندرگاہ میں دو نئے ٹرمینلز قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
یہ منصوبہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے آبنائے ہرمز کی حدود میں واقع بندرگاہوں پر اپنے انحصار کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
توقع ہے کہ ان دونوں ٹرمینلز میں عمومی سامان کے شعبے میں جبل علی بندرگاہ کی تقریباً نصف گنجائش کے برابر صلاحیت پیدا ہو گی، تاہم انہیں مکمل ہونے میں تقریباً دو سال لگیں گے۔
مجموعی طور پر آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹ نے ظاہر کیا ہے کہ اگرچہ اس آبی گزرگاہ سے تیل اور گیس کی آمدورفت کسی حد تک جاری ہے، تاہم کنٹینر تجارت اور غیر تیل اشیاء کی نقل و حرکت کو کہیں زیادہ شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ ان پابندیوں کے باعث نقل و حمل، انشورنس اور سامان کی ترسیل کے وقت میں اضافہ ہوا ہے اور خطے کی سپلائی چین متبادل مگر مہنگے راستوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔
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