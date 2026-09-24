عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، راجہ ناصر عباس

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر پنجاب میں کسی شخص کو اجازت کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے تو اسے رہا کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا گیا اور اگر ایسا کوئی پیغام کسی فرد کو دیا گیا ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچا۔
راجہ ناصر عباس نے مزید کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے، کیونکہ اس ملاقات کے ذریعے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
پاکستانی سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر نے پنجاب میں گرفتاریوں کے حوالے سے کہا کہ اگر کسی شخص کی گرفتاری کے لیے چیئرمین سینیٹ سے اجازت لی گئی ہے تو یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے، اور اگر اجازت کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے تو اسے رہا کیا جانا چاہیے۔
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